اغاني تعليمية لأطفالك .. تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 على قمر النايل سات والعرب سات

تعتبر تردد قناة وناسة الجديدة لعام 2024 موضوعًا يحظى بالبحث المكثف على جوجل، بسبب تميزها واختيارها للمحتوى الموجه للأطفال من جميع الفئات العمرية. القناة تتميز بنمط محدد في تقديم برامجها، مما يجعل الأطفال يفضلونها عن القنوات الأخرى، لقد حققت وناسة نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، ولا تزال تسعى لتحقيق المزيد من التطور، وفيما يلي سوف نتعرف على تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 على قمر النايل سات.

تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 على قمر النايل سات

تستفيد قناة وناسة من تقنيات متقدمة، مما يمنحها جودة عالية وصورة نقية جداً، بالإضافة إلى صوت واضح خالٍ من التشويش أو الانقطاع عند عرض المحتوى. وترددها كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد : 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: hd.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: مجانية ومفتوحة.

تردد قناة وناسة بيبي على عربسات

التردد: 11270 أو 12538.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات تحميل قناة وناسة للاطفال

يحتاج العديد من الآباء والأمهات إلى معرفة الطريقة الصحيحة لتحميل قناة وناسة على الجهاز تلبيةً لرغبات أطفالهم، لذا ينصح باتباع الخطوات التالية:

يجب التأكد أن الإشارة متصلة إلى الجهاز.

قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بُعد.

تظهر العديد من الخيارات، اضغط على إضافة.

حدد إدخال تردد واختر القمر الصناعي.

إضافة جميع الرموز.

انقر على زر التثبيت، وبعد بضع ثوانٍ اضغط على موافق، وستكون القناة جاهزة للعمل.