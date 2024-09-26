سجلي وخدي 800 دينار.. كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

في إطار المساعدات التي تقدمها حكومة الجزائر، فعملت على إطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت، التي تُساهم بشكل كبير في توفير المساعدات المالية أمام كافة المقبولين بالمنحة، ناهيك عن أنها يتم صرفها شهريًا بإيداعها عبر مختلف الحسابات البنكية التي تؤهل المتقدمات بالحصول عليها دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، وعليه سنكشف لكم إجراءات التسجيل في المنحة وقيمتها المستحقة.

قيمة منحة المرأة الماكثة

وأكدت وزارة العمل والتشغيل أن قيمة المنحة المقدمة للسيدات في دولة الجزائر تُقدر بنحو 800 دينار جزائر، يتم العمل على صرفها شهريًا أمام المقبولين، فضلاً عن أنه إذا صادف يوم الصرف إجازة أو عُطلة رسمية يتم تحديد موعد أخر لإيداع القيمة المستحقة في كافة الحسابات البنكية، ناهيك عن أن المنحة مازالت قيد الصرف الدائم في الدولة العراقية ولا يوحد أي مشكلة أو عقبة من الحصول عليها.

سجلي وخدي 800 دينار.. كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر
سجلي وخدي 800 دينار.. كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

كيف أسجل في منحة المرأة الماكثة

أما عن الخطوات المعنية بطلب القبول في منحة المرأة الماكثة داخل ولايات الجزائر، والحصول على الدعم، وفقًا للأتي:-

  • قم بالذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
  • مع إنشاء حساب جديد عبر الوكالة.
  • ليتم بعدها اختيار نوع المنحة “منحة المرأة الماكثة في البيت”.
  • لتتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدمة.
  • إرفاق الوثائق المطلوبة.
  • بحيث تتمكن بعدها من التأكد من صحة المعلومات والمستندات التي قمت بإدخالها.
  • النقر في النهاية على زر “موافق”.
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الكاتب: مصطفى شاهين آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
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الكاتب: مصطفى شاهين

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