أجمد وصفة هتعمليها 😋♥️ طريقة عمل بسبوسة الكاكاو بالشوكولاته طعمها مميز جدا وسهله أوي

البسبوسة من الحلويات المميزة للغاية التي لا يختلف عليها الكبار أو الصغار، ويمكن تحضيرها باستخدام نكهات مختلفة، ومن أفضل هذه النكهات هي بسبوسة الكاكاو بالشوكولاته، حيث تتميز بلونها الداكن والفريد وسوف تكون من أفضل وألذ الحلويات لجميع عاشقي ومحبي الشيكولاته بمختلف أنواعها وتحضيرها يكون سهل وبسيط للغاية، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة عملها بأسهل وأسرع الطرق.

مكونات بسبوسة الكاكاو بالشوكولاته

مكونات بسبوسة الكاكاو بالشوكولاته من أسهل المكونات التي يمكن الحصول عليها بكل سهولة، حيث إن أغلبها موجودة بالفعل في أغلب المطابخ، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

ثلثين كوب من السكر الأبيض.

ثلاث بيضات.

كوب من السميد.

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقتين كبار ونصف من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

مكونات صوص الشوكولاتة

بعد معرفة جميع المكونات الخاصة بالبسبوسه نفسها الآن يجب تحضير صوص الشوكولاته الذي سوف يضاف إليها، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

ملعقتين كبار ونصف من الكاكاو.

كوبين إلا ربع من الحليب.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من الفانيليا.

ملعقتين كبار من الزبدة.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

أسهل طريقة لنحضير بسبوسه الكاكاو بالشيكولاته

الآن بعد تحضير جميع المكونات الخاصة بالبسبوسه الشوكولاته سوف نوضح كيفية صنعها خطوة بخطوة، وتتمثل هذه الخطوات بالترتيب كالتالي:

نقوم بإضافة جميع مكونات البسبوسة في الكبة أو الخلاط الكهربائي.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض لمدة خمس دقائق حتى تتجانس جميع المكونات جيدا.

ثم نقوم بإحضار صينية بحجم مناسب ونقوم بدهنها بمادة دهنية ونصب بداخلها خليط البسبوسة.

ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة تتراوح من ٢٣ إلى ٢٧ دقيقة تقريبا.

وفي أثناء ذلك نقوم بإعداد الصوص نقوم بخلط جميع مكونات الصوص في إناء حتى تمتزج وتتجانس جيدا.

ثم نضع الخليط على النار وتكون بدرجة حرارة متوسطة ونقلب الخليط جيدا حتى يغلي ويصبح بقوام ثقيل ومتجانس جيد.

ثم نقوم برفع الصوص من على النار ونتركه جانبا، وبعدما نقوم بإخراج البسبوسة من الفرن نتركها لمدة عشر دقائق حتى تصبح دافئة.

ثم نقوم بتقطيع صينية البسبوسة إلي مربعات متوسطة ونصب عليها الصوص وهو دافئ ونتركها فترة من الوقت حتى تتشرب الصوص.

ثم تكون بسبوسة الكاكاو الشوكولاتة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.