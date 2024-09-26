أخبار حلوة هتفرح قلبك.. موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 في مصر بالزيادة الجديدة

تزداد عمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، بين مستحقي المعاشات في مصر عبر محرك جوجل، وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من المقرر صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، كما أطلقت الهيئة موقعها الرسمي لتوفير المعلومات اللازمة لأصحاب المعاشات والرد على استفساراتهم المتعلقة بقيمة المعاشات وطرق صرفها، في المقال التالي، سنستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين، والذين يتجاوز عددهم 11 مليون مواطن في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الهيئة لضمان تقديم الدعم المالي لمستحقي المعاشات في الأوقات المحددة ودون أي تأخير، حددت الهيئة موعد صرف المعاشات ليكون في بداية كل شهر ميلادي، وعليه، سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، وستستمر عملية الصرف حتى 6 أكتوبر 2024، حيث يتراوح الحد الأدنى للمعاشات بين 1300 جنيه والحد الأقصى 10080 جنيها.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات في مصر والمستفيدين منها الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2024 باتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك، أدخل اسم المستعلم عن المعاش.

ثم، انتقل إلى قسم الاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الاسم.

انتظر بضع لحظات حتى تظهر لك قيمة المعاش المطلوبة.

زيادة المعاشات شهر اكتوبر 2024

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي زيادة في معاشات شهر أكتوبر لعام 2024، وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قد قرر زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 مارس الماضي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفقًا للمادة 35 من قانون المعاشات، يتم زيادة المعاشات في 30 يونيو من كل عام، مع حد أقصى للزيادة بنسبة 15%، وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه في حال وجود أي زيادة في المعاشات، سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر صفحتها على موقع فيسبوك، يتوقع أن تتم زيادة المعاشات مرة أخرى في 1 يوليو 2025.