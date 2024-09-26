عاجل.. وزارة المالية تُعلن إعماما ينظم أحكام تنسيب الموظفين بين دوائر الدولة

أعلنت وزارة التربية المالية في بيان لها اليوم الخميس الموافق 26 من شهر سبتمبر، عن إعمامًا ينظم أحكام تنسيق الموظفين بين الجهات ودوائر الدولة، مؤكدة أن تتحمل الجهة المعنية أو المستفيدة راتب الموظف من وقت مباشرته فيها، وذلك في حالة إذا كان تمويلها ذاتيًا، وفي حالة إذا كان التمويل مركزي يكون راتب المستحق من السنة المالية التالية وقت انتساب الموظف إلى الجهة المعنية.

امتيازات الموظف المنستب إلى جهة الانتساب

وأكدت وزارة المالية، أن الموظف يتمتع بكافة الإمتيازات المطروحة قانونًا، على أن يقدم الموظف المنتسب الشكر والتقدير إلى الجهة المنسوب إليها، مضيفة أن الجهة تتحمل كافة الرواتب والمستحقات المالية الخاصة بالموظفين، ناهيك عن أنه ينطبق عليه اللائحة الداخلة للدائرة من أول انتسابه لها، مع فرض العقوبات المعنية على الموظف في حالة مخالفته إلى اللائحة ذاتها ويكون ذلك في إطار قانوني يضمن مستحقات حقوق الدائرة والموظف في وقت واحد، مع تمتعه بالإجازة الممنوحة وفقًا لقانون العجز الصحي.

موعد صرف رواتب الموظفين بالعراق

وأضافت وزارة المالية، أن صرف رواتب الموظفين يكون يوم 21 من شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في الدولة العراقية، فضلاً عن أنه في حالة إذا وافق إجازة يتم تحديد موعد جديد لإطلاق رواتب الموظفين في حسابات البنكية سواء بالتقديم أو التأخير في موعد صرف، ناهيك عن أن هذه الوزارة حريصة على توفير كافة الدرجات المالية في المواعيد الرسمي دون الإخلال بذلك.