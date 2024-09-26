عايز ترجع أيام الطفولة مع اولادك.. نزل تردد قناة ميكي الجديد 2024.. هنوريك بالتفصيل ازاي تضبطها على الرسيفر بتاعك

تردد قناة ميكي الجديد، تعتبر قناة ميكي واحدة من أبرز قنوات الأطفال التي تجذب اهتمام العديد من الأمهات في الوقت الحالي، حيث يفضل الكثيرون إضافتها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بهم لتسلية أطفالهم، عقب تحديث ترددها، يتساءل البعض عن أحدث ترددات قناة ميكي التي تقدم مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال والبرامج، سواء على النايل سات أو العرب سات.

ما هي مميزات قناة ميكي

تتمتع قناة ميكي بشهرة واسعة في العديد من الدول العربية، ويتساءل البعض عن أبرز مميزاتها، من بين هذه المميزات، تقدم القناة محتوى مجاني بالكامل دون الحاجة لدفع أي رسوم، كما أنها مناسبة لجميع الفئات العمرية بدءًا من عام واحد، وتعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

تردد قناة ميكي الجديد

تعتبر قناة ميكي واحدة من أبرز قنوات الأطفال، حيث تركز على تقديم محتوى متنوع يجمع بين التعليمي والترفيهي، مما يجعلها مناسبة لجميع الفئات العمرية بدءًا من عمر عام واحد، وقد أعلنت القناة عن تحديث ترددها بهدف تحسين جودة العرض، حيث يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات بالتردد التالي:

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي الجديد على عرب سات

التردد: 11257. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: ¾. الاستقطاب: أفقي.

خطوات تنزيل تردد قناة ميكي على الرسيفر

بعد التعرف على التردد الجديد للقناة، تتساءل بعض الأمهات عن كيفية تثبيتها عبر الخطوات الصحيحة لتحديث التردد، يمكن اتباع الإجراءات التالية لتحديث التردد:

ابدأ باختيار القائمة من الشاشة الرئيسية لجهاز الاستقبال.

ثم حدد القمر الصناعي الذي ترغب في تحديث التردد من خلاله.

بعد ذلك، اضغط على إدارة القنوات واختر إضافة تردد جديد.

قم بإدخال بيانات التردد الخاصة بالقناة ثم اضغط على بحث.

ستظهر القناة على الشاشة مباشرة، بعد ذلك اضغط على حفظ لتتمكن من الاستمتاع بمشاهدة القنوات في أي وقت.