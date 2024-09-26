“اعرف هتقبض كم؟”.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام عن الراتب

تم الإعلان سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 من قبل وزارة المالية وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة بهذه الرواتب بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين العراقيين في ظل ارتفاع الأسعار، وجاءت هذه الزيادة كجزء من جهود الحكومة العراقية المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين، وتم تحديد قيمة الزيادة بـ 100 ألف دينار عراقي يتم إضافتها إلى رواتب المتقاعدين، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 70 ألف دينار عراقي، وجاء هذا من منطلق حرص الحكومة على دعم الفئات المتقاعدة وتوفير دخل يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

اوضحت وزارة المالية العراقية سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة 2024 من خلال الآتي:

تم تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد في العراق بنحو 500 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى تطبيق الزيادة الجديدة.

المتقاعد الذي يحصل على راتب 500 ألف دينار سيصبح راتبه بعد الزيادة 600 ألف دينار عراقي.

وأما المتقاعد الذي يتقاضى 550 ألف دينار سيحصل بعد الزيادة على راتب قدره 650 ألف دينار عراقي.

وبينما المتقاعد الذي يبلغ راتبه 600 ألف دينارسيرتفع راتبه بعد الزيادة ليصبح 700 ألف دينار عراقي.

وفي حالة إذا كان المتقاعدين يتقاضون راتبا قدره 700 ألف دينار سيشهد زيادة في راتبه ليصل إلى 800 ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

توجه أولاً إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية.

قم بملء جميع البيانات اللازمة بدقة، بما في ذلك معلوماتك الشخصية الأساسية.

اضغط على خيار “استعلام عن رواتب المتقاعدين”.

ستظهر صفحة جديدة تطلب منك إدخال المزيد من المعلومات مثل اسمك الكامل، الحساب البنكي الخاص بك، واسم المستفيد.

تحقق من من صحة جميع المعلومات التي أدخلتها، انقر على زر “إرسال الطلب”.

انتظر بضع لحظات حتى تظهر لك جميع المعلومات المتعلقة براتبك التقاعدي، بما في ذلك القيمة المحددة للزيادة الجديدة.