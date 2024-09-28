متى الحلقة الأولى؟.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس Kuruluş Osma 6 والقنوات الناقلة

محمود الشوادفي آخر تحديث تصنيف أخبار الفن
متى الحلقة الأولى؟.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس Kuruluş Osma 6 والقنوات الناقلة
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس Kuruluş Osma 6 والقنوات الناقلة
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محمود الشوادفي آخر تحديث تصنيف أخبار الفن
معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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