بكام الذهب النهارده.. تعرف على اسعار الذهب اليوم الخميس 26/9 وعيار 21 يفاجئ الكل

شهدت الفترات الزمنية الحالية إرتفاع ملحوظ في أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم بالعراق حيث تم إصدار مجموعة من التصريحات من قبل إحدى المواقع المسؤولة عن أسعار الذهب في الدول العربية، ويأتي بالصعود في أسواق العراق، حيث ارتفع السعر الخاص للذهب مع ضعف الدولار ويأتي ذلك وسط ترقب شديد لمسار خفض الفائدة الأمريكية، لذلك سوف نحرص على توضيح أسعار الذهب بالعراق وفقاً للتحديثات الأخيرة الصادرة.

سعر الذهب الخاص عيار 24

يتمثل سعر الذهب عيار 24 بالعراق بأنه يكون بقيمة 310.23 درهم ويكون بقيمة (84.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

يتمثل سعر الذهب عيار 21 بالعراق بأنه يكون بقيمة 271.46 درهم (73.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

يتمثل سعر الذهب عيار 18 بالعراق بأنه يكون بقيمة 232.68 درهم (63.36 دولار).

السعر الخاص لأوقية الذهب

يتمثل سعر أوقية الذهب بالعراق بأنه يكون بقيمة 9,648 درهم.

سعر كيلو الذهب

يأتي سعر كيلو الذهب بالعراق أنه يكون بقيمة

310,232 درهم.

الأسعار الخاصة للذهب عالمياً

قد شهدت الأسعار المختصة للذهب في ظل الفترات الحالية ارتفاعاً في الأسواق العالمية وتأتي بالصعود مرة أخرى بدعم من تراجع قيمة الدولار، ويرغب العديد من الأشخاص بخفض الفائدة، بالإضافة إلى بحث المستثمرين عن مجموعة الإشارات الجديدة بشأن خفض المسار.

ارتفعت الأسعار المختصة للذهب في المعاملات الفورية، وذلك بنسبة 0.2% إلى قيمة 2661.53 دولار للأوقية بالإضافة إلى أنه قد سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى على الإطلاق عند قيمة 2670.43 دولار.

صعدت الأسعار المختصة للذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى قيمة 2686.10 دولار للأوقية.