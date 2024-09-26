حدث الآن تردد قناة أون تايم سبورت 1 بجودة عالية واشارة قوية على مختلف الأقمار واستمتع باقوى المباريات

تعتبر قنوات أون تايم سبورت من أهم القنوات الأكثر منشورات مشاهدة التي يعرض عليها مباريات متنوعة وذلك لمحبي الرياضة وخاصة هذه اللعبة الساحرة التي يتابعها ملايين من المشاهدين، إضافة إلى أن القناة تعرض بث مباشر لجميع الأخبار الرياضية والقنوات الإخبارية بالإضافة إلى عرض مباريات كرة القدم، لذلك فإن معظم المستخدمين يحرصون على تنزيل التردد وتحديثه على مختلف الأجهزة حتى يتمكنوا من متابعات المباريات بجودة عالية و اشارة قوية مع على مدار 24 ساعة وذلك لأن قناة غير مشفرة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

يمكن متابعة قناة أون تايم سبورت ومشاهدة جميع المباريات التي تعرضها على القناة بجودة عالية وبشكل حصري من خلال تنفيذ خطوات التثبيت وإضافة البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: افقي.

التردد: 10853.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الترميز: 27500.

أهم البرامج الرياضية على قناة أون تايم سبورت 1

توفر قناة أون تايم سبورت مجموعة حصرية من البرامج التي تعرض مباريات كرة القدم وتحليل فني لها سواء كانت مباريات محلية أو عالمية، ومن أبرز هذه البرامج التي تعرض على الشاشة القناة الآتي:

برنامج حدوتة أفريقية.

ملعب اون تايم سبورت.

برنامج أون تايم.

إضافة إلى عرض برنامج ملاعب الأبطال.

كما يتم عرض برنامج الجمهور الثالثة في تمام الساعة 7:00 مساء.

كذلك تعرض برنامج العبها صح.

طريقة ضبط تردد اون سبورت 1 على الرسيفر

يمكن لجميع المتابعين من عشاق المباريات الرياضية وخاصة كرة القدم هذه اللعبة الأشهر على الإطلاق يمكنهم متابعة كل ما هو جديد في عالم الرياضة، أيضا الاطلاع على البرامج الرياضية التي تجعل لديه ثقافة رياضية، لذلك يمكن تثبيت القناة من خلال اتبع الخطوات التالية:

أولا يتم التوجه إلى القائمة باستخدام الريموت.

الانتقال بعد ذلك إلى قائمة الإعدادات.

التحديد على خيار الترددات ثم اختيار إضافة تردد جديد.

إدخال بيانات التردد بدقة.

تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة من خلاله.

أخيرا التحديد على خيار احفظ القناة حتى تتمكن من متابعتها في أي وقت بجودة عالية لمشاهدة افضل البرامج وأقوى المباريات الرياضية في كرة القدم المحلية والعالمية.