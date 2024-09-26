“تش تش بيبي شاور” يلا مع لولو عيشوا المغامرات بأحدث تردد قناة وناسة 2024 علشان يسمعوا أحلى الأغاني

إذا كان طفلك يحب الغناء والرقص فإن قناة وناسة هي المكان المناسب له لأنها توفر له أغاني ممتعة ومبتكرة تقدمها لهم على مدار اليوم وتوفر من خلالها معلومة متميزة في الوقت ذاته، لذلك يمكن للأطفال الاستمتاع بساعات من المرح والترفيه والانضمام إلى عالم مليء بالألوان والمرح والموسيقى السعيدة، وبالتالي يمكن للأطفال الاستمتاع بكل ما تعرضه القناة بشكل ممتع وجذاب كما أنها تساعدهم على تعلم الحروف والأرقام باللغة العربية والإنجليزية، لذلك أصبحت هي القناة الأولى في الوطن العربي التي يفضلها جميع الآباء لأنها آمنة على أطفالهم حتى يتمكنوا من متابعتها طوال اليوم.

معلومات تردد قناة وناسة الجديد

يمكن الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة وناسة بسهولة من خلال تثبيت القناة على جهاز الاستقبال بإضافة البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الترميز: 27500.

استقبال تردد قناة وناسة لولو

تعتبر قناة وناسة من الوجهات المفضلة لجميع الأطفال في الوطن العربي وذلك لأنهم يستمتعون بكل ما تقدمه من برامج واغاني ومنوعات خاصة بالشخصية المحبوبة لديهم لولو، لذلك يمكن لجميع الآباء استقبال القناة بسهولة من خلال اضافة البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11276.

الاستقطاب: رأسي.

تصحيح الخطأ: ¾.

الترميز: 27500.

تثبيت قناة وناسة على التلفاز

توفر قناة وناسة العديد من البرامج المتنوعة التي يمكن للأطفال متابعتها على مدار اليوم بجودة عالية وبدون تشفير، وذلك لأنها من القنوات المتخصصة التي تساعد على تسلية وترفيه الأطفال وتعليمهم في الوقت ذاته، أيضا حرصت إدارة القناة على جذب اهتمام الأطفال وتقديم المعلومة لهم بشكل مبسط حتى يتمكنوا من استيعابها بسهولة، لذلك يمكن للآباء تثبيت القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى قائمة اعدادات الرسيفر باستخدام الريموت.

التحديد على التراكيب أو التثبيت اليدوي.

الانتقال بعد ذلك إلى خيار إضافة تردد جديد.

كتابة بيانات التردد بدقة ثم التحديد على القمر الصناعي الذي تريد استقبال القناة عن طريقه.

الضغط على خيار بحث فور التحقق من دقات البيانات المدخلة.

النقر بعد ذلك على إضافة القناة أو حفظ التغييرات حتى تتمكن من متابعة البث بشكل يومي بدون انقطاع وبجودة عالية.