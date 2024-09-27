رسميا..النتيجة ظهرت || خطوات استعلام بسيطة عن نتائج السادس الإعدادي للدور الثاني في عموم العراق

يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج السادس الإعدادي، حيث تُعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية التي ينتظرها الكثير بشغف، تعمل وزارة التربية على الانتهاء من عملية التصحيح بأسرع ما يمكن، وتقوم برفع النتائج على موقعها الرسمي، يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من خلال بعض المواقع المخصصة مثل موقع نتائجنا، الذي يُعد من أبرز المنصات المستخدمة لهذا الغرض.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني عبر موقع نتائجنا

للاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني في العراق عبر موقع نتائجنا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع عبر الرابط الرسمي (https://results.mlazemna.com/). في الصفحة الرئيسية، اختر “السادس الإعدادي” من قائمة النتائج المتاحة. بعد اختيار المرحلة، قم بتحديد “الدور الثاني” للحصول على النتائج الخاصة بهذا الدور. قم بتحديد المحافظة التي تتبع لها المدرسة. بعد اختيار المحافظة، ستظهر لك قائمة بأسماء المدارس، قم بالنقر على اسم مدرستك لتنزيل ملف النتيجة بصيغة PDF. افتح الملف وابحث عن اسمك أو رقمك الامتحاني للاطلاع على النتيجة.

موعد نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء أمورهم في العراق نتائج الدور الثاني لامتحان السادس الإعدادي بشغف، أعلنت مصادر مسؤولة في وزارة التربية العراقية أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بنجاح، مما يثير الأمل لدى الطلاب، التفاصيل المهمة حول هذا الموضوع هي أن عمليات التصحيح قد انتهت بنجاح، ويجري الآن انتظار اعتماد النتائج من الوزير، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في الساعات القليلة القادمة، بعد الاعتماد النهائي، ستُنشر النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية، وموقع نتائجنا.

رسميا إعلان نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني

تم بالفعل أمس الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق في جميع المحافظات، كما ان الوزارة تتابع الآن ردود أفعال الطلاب ليتبين لها أن جميع الأمور تسير وفق المطلوب ولا يوجد أي اعتراضات من أولياء الأمور ولا الطلاب، كما أن الوزارة تتيح الاعتراض على النتيجة من قبل الطلاب لمن وجد أي خطأ في نتيجته منعه حقه.