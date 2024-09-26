استعلام نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2024 بالاسم فقط

يسعى العديد من الطلاب المقيدين بالصف السادس الإعدادي الدور الثاني بالبحث عن معرفة موعد ظهور النتائج، حيث تم التأكيد من قبل وزارة التربية العراقية بانه تم إعلانها رسميا علي الوقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية، منصة ملازمنا الإلكتروني أو نتائجنا حيث أن هذه المواقع معتمدة من الوزارة علية فانه لا يعتد بأخذ أي أخبار من المواقع الأخري لأنها تعد شائعات فقط، لذا عبر هذا الموضوع سنسرد لكم كيفية الحصول والاستعلام عن النتائج وقت الإعلان عنها في السطور القادمة ابقوا معانا.

استعلم عن نتائج السادس الإعدادي 2024

الخطوة الأولي: يرجي الدخول علي موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

الخطوة الثانية: قم بالضغط علي أيقونة نتائج الامتحانات.

الخطوة الثالثة: يجب تحديد الأيقونة الخاصة بالصف السادس الإعدادي الدور الثاني.

الخطوة الرابعة: ادخل البيانات التالية: الاسم، رقم الامتحاني.

أخيرا: انقر علي زر عرض النتيجة، سيتم ظهورها مع بيانات درجات المواد.

منصة ملازمنا… نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2024

أتاحت وزارة التربية العراقية علي انه يتم رفع جميع نتائج الصف السادس الإعدادي عبر المنصة الرسمية الإلكترونية ملازمنا من خلال هذه الخطوات يمكنك الاستعلام عن النتيجة:

أولا: من خلال البحث الإلكتروني، قم بالدخول علي منصة ملازمنا عبر الإنترنت.

ثانيا: انقر علي تبويب خانه نتائج الامتحانات.

ثالثا: يرجي اختيار أيقونة نتائج الصف السادس الإعدادي، قم بالتحديد علي خانة الدور الثاني.

رابعا: اضغط علي زر البحث.

خامسا: يتطلب إدخال الرقم الامتحاني بطريقة صحيحة.

في النهاية: انقر علي زر الاستعلام، سيتم علي الفور ظهور النتيجة.