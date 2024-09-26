ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق بغداد وأربيل صباح اليوم، وقد شهدت هذه الفترة ارتفاع ملحوظ للدولار في مدن العراق، يرجع ارتفاع الدولار أما الدينار العراقي إلى عدة أسباب على رأسها الاقتصادي العراقي، كما إن لأسعار النفط في العراق دورا هاما في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، تستمر الأسواق في مراقبة التغييرات في أسعار الصرف وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية.

سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدولار

أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفعت اليوم الخميس في أسواق بغداد وأربيل، حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد سعر 151,800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الذي كان 150,600 دينار.

وفي محال الصيرفة المحلية في بغداد، ارتفع سعر البيع إلى 152,750 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء إلى 150,750 دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت الأسعار أيضاً ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 151,850 دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 151,750 دينار.

ما هي أسباب ارتفاع الدولار المتتالي في العراق؟

ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يعود إلى عدة أسباب، منها السياسات النقدية الأمريكية التي ترفع الطلب على الدولار، وقيود البنك المركزي العراقي على الحوالات الخارجية، مما يقلل من توفر الدولار في السوق، كما يسهم تهريب العملة عبر السوق الموازية وزيادة الاستيراد في زيادة الطلب على الدولار، إلى جانب تأثير الأزمات السياسية والتضخم على الثقة بالعملة المحلية ،ومؤخرا انخفاض أسعار النفط، حيث انخفضت أسعار خام البصرة في الفترة الأخيرة على الرغم من ارتفاع النفط عالميا.