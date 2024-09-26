«قانون الأسرة الجزائري».. الحكومة الجزائرية تضع 7 شروط أساسية لوقوع الطلاق بين الزوجين وفقا لقانون الأحوال الشخصية  2024!!!

يتم البحث من قبل المواطنين في دولة الجزائر عن قانون الأسرة الجزائري، بعد أن قامت الحكومة الجزائرية بوضع سبع شروط أساسية لوقوع الطلاق بين الزوجين وتلك الشروط تكون وفقا لقانون الأحوال الشخصية لعام 2024، ومن المعروف أن القليل يعلم بقانون الطلاق في دولة الجزائر والقليل يعلم بحقوق الزوجة بعد الطلاق والإجراءات التي يتم اتخاذها لاستكمال عملية الطلاق بشكل قانوني، لذلك نحن سوف نقوم بتوفير لكم جميع تلك التفاصيل.

قانون الطلاق في الجزائر 2024

يقوم قانون الطلاق في دولة الجزائر على حفظ جميع حقوق المراة بشكل كامل خصوصا بعد حصولها على حضانة الأطفال، وتحرص الحكومة دائما على أن يقوم الزوج بإعطاء طليقته حقوقها كاملة، كما أن قامت الحكومة باتخاذ بعض من التعديلات التي تكون متعلقة بقانون الطلاق ومن تلك التعديلات المادة رقم 77 من ذلك القانون، حيث نصت تلك المادة على أن رابطة الزواج يتم حلها بوفاة الزوج أو بالطلاق، أما بالنسبة لتعديل مادة 49 يتم الطلاق بين الزوجين في حال إذا كان ذلك بالتراضي بين الطرفين أو رغبة أحد الطرفين.

إجراءات الطلاق في الجزائر 2024

هناك مجموعة من الإجراءات المتعلقة باستكمال عملية الطلاق في دولة الجزائر، وذلك يكون وفقا لقانون الطلاق الجزائري وتتمثل تلك الإجراءات في الآتي:

يجب رفع دعوى الطلاق إلى المحكمة القضائية وذلك يكون عن طريق تقديم عريضة مكتوبة ومؤرخة بعدد الأطراف إلى أمانة المحكمة من قبل المدعي عليه أو عن طريق وكيله وتكون موقعه. يجب دفع رسوم الطلاق اللازمة في المحكمة. يجب بعد ذلك تقديم طلب عقد جلسة استماع تكون لصالح البيان الموضوعي.

سبع شروط أساسية لوقوع الطلاق بين الزوجين في الجزائر 2024

هناك سبع شروط أساسية يجب أن يكونوا متوافرين حتى يحدث الطلاق بين الزوجين في دولة الجزائر، ومن تلك الشروط:

يجب أن يكون الزوج موفر سكن للزوجة سواء كان ملك أو إيجار. تستطيع الأم أن تحصل على حضانة الأطفال في حال لم تكن متزوجة وليس غير ذلك. تستطيع المرأة العمل في أي وظيفة تناسب خبراتها. تستطيع الأم الحصول على سكن اجتماعي. يظل الأطفال في حضانة الأم في حال لم تتزوج. يجب أن تسكن الزوجة في منزل الزوجية حتى يتم توفير سكن آخر لها من قبل الزوج. لم يشترط أن يقوم الزوج بدفع نفقة الأطفال لأن الدولة تقوم بتوفير لهم دعم مادي.