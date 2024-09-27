ارتفاع جديد يضرب سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. أسعار الذهب بالمصنعية الآن

شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا جديدًا الخميس 26 سبتمبر 2024 مع بداية التعاملات، حيث استمرت الزيادة بعد المستويات التي شهدها آخر ارتفاع في السوق المحلي، حيث ارتفع سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، بقيمة تقدر بـ 20 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميًا في البورصات، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل أسعار الذهب اليوم حسب ما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم، بعد الارتفاع الأخير الذي شهده السوق المحلي على مدار اليوم منذ بداية التعاملات، فجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: بلغ نحو 4134 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: ارتفع إلى حوالي 3618 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: سجل نحو 3101 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 29387 جنيهًا.

السعر العالمي للذهب: بلغ سعر الأونصة عالميًا حوالي 2675 دولارًا اليوم.

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف سعر الذهب بالمصنعية بين محلات الصاغة والتجار، حيث يعتمد على عدة عوامل منها تعقيد التصميم ونوعية المشغولات، عادةً ما تتراوح المصنعية ما بين 150 إلى 200 جنيه تضاف إلى سعر الجرام؛ ينصح المستهلك دائمًا بمقارنة الأسعار بين المحلات المختلفة للحصول على أفضل قيمة مقابل المال، إذ يؤثر هذا التفاوت في المصنعية بشكل مباشر على التكلفة النهائية عند شراء الذهب.

توقعات أسعار الذهب غدًا

توقعات أسعار الذهب ليوم غد تشير إلى استمرار الاتجاه التصاعدي، وفقًا للخبراء الاقتصاديين، وذلك نتيجة للتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، مع استمرار التحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، يرجح أن يحافظ الذهب على مساره الصعودي في الأيام المقبلة؛ لذلك، يعتبر الوقت الحالي فرصة مناسبة للمستثمرين لشراء الذهب قبل حدوث أي زيادات محتملة في أسعاره.

أسباب ارتفاع الذهب محليا وعالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا محليًا وعالميًا، ويعزى ذلك لعدة أسباب بحسب خبراء الاقتصاد ومحلات الصاغة، منها: