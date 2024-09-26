نم نم ياولاد.. تردد قناة أجيال الفضائية الجديد 2024 على الاقمار الصناعية بجودة عالية

قناة أجيال من القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المحتوى الطفولي والكرتوني الملائم أمام الأطفال بمختلف الأعمار، حتى أن هذه تقدم الكثير من البرامج الكرتونية المميزة، بالإضافة إلى برامج تعليمية يمكن مشاهدتها دون توقفن ناهيك عن القناة كذلك تقوم بإذاعة المحتوى على مدار الـ 24 ساعة بجودة عالية ودون توقف، ويمكنك التعرف على ترددها الجديد سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة أجيال الجديد 2024 النايل سات

أما عن المعلومات المعنية بطلب استقبال قناة أجيال الجديد ومتابعة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة دون توقف، وذلك بإتباع المعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الجديد هو النايل سات.

بينما تردد قناة أجيال 12149.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطاب القناة أفقي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة أجيال 6/5 .

نزل تردد قناة سات 7 كيدز الفضائية

كما يمكنك تنزيل قناة سات 7 أطفال على النايل سات كذلك، وذلك كما نص على النحو التالي:-

أن تستقبل القناة على قمر صناعي نايل سات.

فيما أن التردد الخاص بها فهو 11353.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5 .

تردد قناة MBC3 الفضائية 2024

وعن المعلومات المعنية بطلب استقبال قناة MBC3 فهي كما يأتي:ك-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11470.

معامل الترميز 27500.

استقطاب القناة فهو عمودي.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ للقناة 6/5 .