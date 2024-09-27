سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة 2024 وموعد صرف الراتب

حرصت وزارة المالية الجزائرية على إعلان قيمة الرواتب الجديدة للمتقاعدين بعد التعديل، من وقتها يتم التساؤل بشكل متكرر على مواعيد صرف قيمة الراتب، وقد تم الرد من قبل وزارة المالية بالتفاصيل الكاملة، كما أعلنت بأنه يمكن لكافة المستفيدين من رواتب التقاعد الاستعلام على قيمة الرواتب إلكترونيا سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

متى يصرف راتب التقاعد بالجزائر 2024

أعلنت وزارة المالية الجزائرية بأنه تم العمل على تحديد مواعيد صرف الرواتب لكافة المستفيدين من راتب التقاعد فيتم صرف الراتب في اليوم الأول من الشهر الميلادي بدون تأخير، وقد أوضحت بأنه يمكن للمستفيدين صرف الراتب بداية من 1 أكتوبر 2024، وأعلنت بأنه في حين تغير موعد الصرف سيتم الإعلان رسميا على الموقع الرسمي للوزارة بموعد الصرف الجديد ويكون هذا الأمر إذا وافق ميعاد الصرف إجازة رسمية او أسبوعية.

سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد الزيادة 2024

بعد الاطلاع على الموعد الرسمي لصرف رواتب المستفيدين من رواتب التقاعد، قد أعلنت وزارة المالية الجزائرية سلم الرواتب الجديد بعد الزيادة، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:

الحد الأدنى لقيمة الراتب التقاعدي للمستفيدين الجدد 500.000دينار عراقي، وفي هذه الحالة تم رفع قيمة الراتب الى 600.000 دينار.

بينما من يتقاضى راتبا قيمته 550.000 دينار، سيتم رفع القيمة إلى 650.000 دينار.

وراتب 600.000 دينار سيتم زيادة قيمته إلى 700.000 دينار، بينما قيمة راتب 700.000 دينار سيصبح بعد الزيادة 800.000 دينار.

طريقة الاستعلام على قيمة راتب التقاعد

يمكن للمستفيدين من راتب التقاعد الاستعلام على قيمته الكترونيا، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: