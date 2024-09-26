وزارة المالية الجزائرية تعلن.. التعديلات الجديدة لسن التقاعد للسيدات 2024 

اتخذت الحكومة الجزائرية بعض القرارات الجديدة التي تخص السيدات العاملات بالجزائر، فعملت على تعديل بعض القوانين الهامة الخاصة بسوق العمل، وقد أوضحت بأنه تم الحرص على تعديل السن القانوني للتقاعد السيدات هناك، وأوضحت أنه يمكن الاستعلام على قيمة الراتب الكترونيا بعد التقاعد سنتعرف على التفاصيل الجديدة لتعديل قانون العمل في السطور التالية.

تعديلات قانون العمل للسيدات بالجزائر 2024

حرصت الحكومة الجزائرية في الفترة الأخيرة على اتخاذ بعض القرارات الهامة خاصة بسوق العمل، ومن هذه القرارات الجديدة تعديل سن التقاعد للسيدات بالجزائر، وقد تم توضيح بأن التفاصيل الجديدة كالتالي:

أعلنت الحكومة العراقية بأن سن التقاعد للسيدات بالجزائر 55 عام بعد التعديل الأخير على قانون العمل لعام 2024.

من الضروري على السيدة انتهاء فترة خدمة بمدة حوالي 32 عام ليتم قبول طلب التقاعد الخاص بها.

يجب على السيدة الالتزام بتسديد كافة المبالغ المالية الخاصة بالتأمين الاجتماعي الخاص بها.

كما يجب على السيدة الموافقة على كافة الشروط التي تحددها المؤسسة العامة للتقاعد بشأن صرف راتب التقاعد للسيدة.

بينما إذا كانت العمل التي تقوم بها المرأة شاق، يتم الحصول على الراتب التقاعدي بعد مرور 20 عام على الأقل.

طريقة الاستعلام على راتب التقاعد 2024

أعلنت وزارة المالية الجزائرية بأنه متاح لكافة المستفيدين الجدد من راتب التقاعد الاستعلام على قيمة الراتب الخاص بهم، وقد أعلنت أنه يتم الاستعلام على قيمة الراتب إلكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط وزارة المالية الجزائرية من هنا .

ثم يتم تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

اضغط على الخدمات من الخيارات الموجودة على الشاشة، ويتم اختيار الاستعلام على الرواتب من الخيارات الموضحة أمامك.

يتم تسجيل كافة البيانات التي يطلبها الموقع والتأكد من صحتها اثناء التسجيل.

اختر الاستعلام على الراتب وسيتم توضيح التفاصيل كاملة على الشاشة.