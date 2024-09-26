حقيقة زيادة منحة البطالة الجزائرية إلى 20 ألف دينار جزائري .. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح

هل تم زيادة منحة البطالة، في الآونة الأخيرة، انتشر خبر على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة قيمة منحة البطالة في الجزائر إلى 17 ألف دينار، وقد جذب هذا الخبر اهتمام جميع الشباب الذين لم يتمكنوا من إيجاد وظائف تتناسب مع قدراتهم، حيث أعربوا عن رغبتهم في معرفة حقيقة هذا الخبر المتداول، كما طالبوا الوكالة الوطنية للتشغيل بتأكيد صحة المعلومة، مما دفع الوكالة إلى توضيح هذا الأمر في بيان رسمي.

هل تم زيادة منحة البطالة

هل تم زيادة منحة البطالة، أصبح البحث عن حقيقة ارتفاع منحة البطالة من الأولويات الرئيسية للمستفيدين من هذا الدعم في الآونة الأخيرة، خاصة بعد انتشار العديد من الأخبار حول هذا الموضوع وفي الواقع، فإن صحة الخبر تدور حول النقاط التالية:

أشارت بعض الأخبار غير الدقيقة إلى أنه تم رفع منحة البطالة في الجزائر لتكون بين 18 ألف و120 ألف دينار جزائري، بدلاً من 15 ألف دينار.

أكدت الحكومة الجزائرية من جانبها أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن قيمة منحة البطالة لا تزال ثابتة دون أي تغيير.

وأكدت الحكومة على المواطنين ضرورة عدم الانجراف وراء الشائعات الزائفة واختيار الأخبار من مصادرها الموثوقة.

شروط التقديم على منحة البطالة في الجزائر 2024

يجب أن يتراوح عمر الفرد بين 19 و50 عام.

يجب أن يكون الشخص لديه الجنسية الجزائرية.

يشترط الإقامة الدائمة للفرد المتقدم.

يشترط عدم وجود عقارات أو ممتلكات ذات قيمة مرتفعة.

يشترط تقديم جميع المستندات التي تطلبها الوكالة.

لا ينبغي أن يتلقى الشخص مساعدات من برامج دعم إضافية.

قيمة منحة البطالة

ينص قانون المالية للعام 2024 على تخصيص منحة للبطالة بقيمة 17,000 دينار جزائري شهريًا، تمنح هذه المنحة للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والتي تتضمن أن يكونوا عاطلين عن العمل ويفتقرون إلى أي مصدر دخل ثابت.