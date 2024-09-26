احجز بطاقتك الوطنية هسة .. تعرف على خطوات حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 مع اهم شروطها

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تسهل على المواطنين استخراج البطاقة الوطنية الموحدة، ومن أبرز هذه الإجراءات هو توفير استمارة الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت، يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الحكومية لتسهيل جميع العمليات الإدارية، بهدف تقليل الازدحام في المكاتب الحكومية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، سنقوم بتوضيح كيفية حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة والشروط اللازمة لإتمام العملية، تابعوا معنا التفاصيل التالية.

خطوات حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

خطوات حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، للحصول على نموذج التسجيل الإلكتروني للبطاقة الوطنية في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية في العراق.

قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية المتوفرة في الموقع، والتي تتيح لك الوصول إلى نموذج الحجز.

حدد المكان المخصص لتحديد موعد للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة.

يرجى تعبئة كافة الحقول المطلوبة في النموذج بدقة، بما فيها المعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات الضرورية.

بعد إتمام تعبئة الاستمارة، يتم الضغط على زر حفظ المعلومات، ومن ثم يتم طباعة الاستمارة بصيغة PDF للاحتفاظ بها.

الشروط اللازمة لتحديد موعد للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.

خطوات حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، قبل الشروع في إجراءات حجز موعد لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة، يجب على المتقدمين الالتزام بمجموعة من الشروط لضمان سير العملية بشكل منظم وسلس، وأهم هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم عراقياً، حيث لا يُسمح للأجانب بالتقدم للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة.

يجب أن يكون سن المتقدم 18 عامًا على الأقل عند التقديم للحصول على البطاقة للمرة الأولى.

يجب تحديد موعد للحصول على البطاقة قبل الذهاب إلى مكتب مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة بثلاثة أيام على الأقل، وذلك لتفادي الازدحام وضمان الحصول على الخدمة.

عند الذهاب لتسلم البطاقة، ينبغي جلب كافة الوثائق اللازمة مثل شهادة الميلاد، ووثيقة الجنسية العراقية، وأي مستندات إضافية تطلبها الجهات المختصة.