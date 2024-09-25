تردد قناة سبيس تون لمشاهدة أجدد برامج الكرتون.. وطريقة إدخال التردد الجديد

قناة سبيستون من القنوات الطفولية التي لها تاريخ طويل وذكريات مع الكثير من الأطفال وتعد هي القناة المفضلة للكثيرين، حيث أنه من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي التي احتلت المركز الأول في المحتوى الطفولي الخاص بها وحصلت على قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا في كل مكان في وطننا العربي، ولكن القاعدة الجماهيرية لهذه القناة لا تقتصر على الأطفال ولكن الكبار أيضًا وذلك بفضل محتواها المميز الذي يشتمل على أفلام متنوعة ومسلسلات كرتونية وبرامج.

تردد قناة سبيس تون

لكي توفر قناة سبيس تون مشاهدة عالية المستوى لجمهورها قامت بتحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي عربسات لتوفير لهم المتعة والراحة عن الاستمتاع المحتوى الخاص بها بجودة صورة دقتها فائقة، وصوت نقي، وتتمثل بيانات التردد الجديدة فيما يلي:

التردد الجديد يتم ضبطه على: 12341.

جودة البث سوف تأتي: HD.

نوع الاستقطاب سوف يكون: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

بالإضافة إلى معامل تصحيح الخطأ: 5/5.

التردد الجديد لقناة سبيستون على نايل سات

أطلقت القناة تردد خاص بها على القمر الصناعي نايل سات لتسمح بانتشار المحتوى الخاص بها لأكبر عدد ممكن في جميع أنحاء الوطن العربي لانتشار البث الخاص بها لقاعدة جماهيرية عالية، وتناول بيانات التردد فيما يلي:

تردد قناة سبيس تون هو: 11785.

جودة البث للقناة: SD.

نوع الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معدل الترميز سوف يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/5.

طريقة إدخال تردد قناة سبيستون الجديد

الكثير من متابعي قناة سبيستون في الوطن العربي في بعض الأحيان يواجهون صعوبة في تنزيل التردد عبر تلفازهم وصعوبة في إدخال البيانات الجديدة للتردد ولذلك سوف نتعرف على كافة الخطوات التي تمكنك من تنزيل التردد على الرسيفر الخاص بك، وتتمثل فيما يلي:

يتم التأشير على أمر menu عن طريق استخدام الريموت الخاص بك.

تلقائيًا ستظهر نافذة بها لائحة تتضمن عدد كبير من الخيارات.

الاطلاع على الخيارات المتاحة والنقر فوق أمر التثبيت اليدوي أو البث اليدوي.

في هذه الخطوة يتم البدء في تدوين معلومات تردد قناة سبيستون الجديد وتتمثل في نوع الاستقطاب، معدل الترميز وغيرها.

بعد التأكد من إدخال بيانات التردد بشكل صحيح نضغط على أمر ok لكي يتمكن الجهاز من تثبيت كل البيانات ولذلك سوف تنتظر لحظات.

سوف يظهر على الشاشة بعد الانتهاء شريط التحميل بالإضافة إلى أن القناة الجديدة سوف تظهر على القائمة الخاصة بالقنوات.