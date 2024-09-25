خطوات تحضير الكريب الكوري البارد الأصلي مثل الكوريين بالعديد من النكهات المختلفة

الكريب من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، كما أن في وقتنا الحالي يتم تحضير الكريب حادق أو حلو كما ترغب وتستطيع تناوله كوجبة متكاملة في القطار أو كوجبة متكاملة أيضا في العشاء، وتستطيع كل الأمهات من القيام بتحضيره في المنزل عن طريق استخراج مجموعة من المكونات السهلة وغير المكلفة التي من الممكن أن تكون متوفرة في جميع المنازل، كما تم انتشار خلال الفترة الماضية الكريب الكوري البارد الذي أصبح واحدا من أشهر انواع الكريبات.

الكريب الكوري البارد

الكريب الكوري البارد يعتبر واحدا من أشهر الحلويات التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في العديد من الدول المختلفة، كما تستطيع تحضيرها في المنزل بكل سهولة عن طريق استخدام مجموعة من المكونات البسيطة، وتلك المكونات تشمل ما يلي:

مقدار كوب واحد من الدقيق.

مقدار ثلث كوب من السكر الأبيض.

عدد 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النسكافية أو القهوة سريعة الذوبان.

مقدار كوب واحد ونصف من اللبن.

مكونات الحشوة تشمل ما يلي: باكيت واحد من كريم شانتيه.

مقدار نصف كوب من الماء البارد.

مقدار 200 جرام بسكويت بالشوكولاتة.

كاكاو محلي من أجل التزيين.

كيفية تحضير كريب الكوري البارد في المنزل

بعد معرفة مكونات تحضير الكريب الكوري البارد، يجب الآن معرفة ما هي الخطوات المطلوبة لتحضير هذا الكريب، وتلك الخطوات تشمل ما يلي:

نضع الدقيق مع السكر والكاكاو في وعاء عميق ونخلطهم جيدا معا، وفي وعاء آخر نقوم بوضع القهوة.

نضيف القهوة مع ملعقتين من الماء الدافئ ونقوم بتقليبه حتى تذوب القهوة بالكامل، ثم نضيف هذا الخليط على الدقيق ونقوم بخلطهم مع اللبن.

يجب إضافة اللبن بالتدريج مع الاستمرار بالتقليب باستخدام المضرب السلك أو المضرب الكهربائي.

نقوم بتصفية الخليط جيدا من أجل التخلص من كافة التكتلات التي تتواجد به.

ثم نقوم بتجهيز الحشوة عن طريق وضع البسكويت في كيس بلاستيك ونكسره جيدا باستخدام النشابة، نضيف بعد ذلك الكريم شانتيه مع الماء المثلج ونخفق جيدا.

نضيف بعد ذلك البسكويت على الخليط ونخلطهم جيدا.

نقوم بوضع القليل من الزيت في مقلاة غير لاصقة ونقوم بوضع معرفة من خليط الكرسي، ونفردها جيدا ثم يجب قلبها على الجانب الآخر.

يجب تكرار تلك الطريقة حتى يتم التخلص من الكمية من أجل تحضير 3 حبات كريب ونقوم بوضعها فوق بعض من الأطراف.

ثم نقوم بفرد طبقة من الحشوة بداخلها، ثم نقوم بعلق الأطراف ونقوم بلفها على شكل رول.

ونضع في النهاية الكاكاو المحلي أو النسكويك على حسب الرغبة.