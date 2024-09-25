طريقة عمل محشي ورق العنب بجميع تكاته وبدبس الرمان المميز.. الطعم تحفة

يوجد عدد كبير من أنواع المحشي المختلفة ولكن محشي ورق العنب من ألذ وأفضل تلك الأنواع، كما أن الجميع يعشقه كبار وصغار، حيث أن المحشي عبارة عن مجموعة من المكونات الطازجة والتوابل الغنية التي تجتمع معا حتى تكون هذا الطعم الفريد والشهي، كما أن طريق المحشي ورق العنب هي طريقة سهلة وبسيطة ويتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ولكن تحتاج إلى توفير مجموعة من المكونات البسيطة.

محشي ورق العنب

محشي ورق العنب من الأكلات العربية المشهورة للغاية، كما يتمتع بمذاق شهي ولذيذ لأنه يتكون من مجموعة مكونات غنية، كما يتم تقديمه على أنه طبق رئيسي أو طبق جانبي، وتستطيع أيضا تقديمه في مختلف المناسبات، ومن أجل تحضيره في المنزل يجب توفير جميع المكونات التالية:

مقدار كيلو واحد من ورق العنب الطازج.

عدد 2 كوب من الأرز المصري.

عدد 1 حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

عدد 2 فص ثوم مفروم.

مقدار نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

مقدار نصف كوب من البقدونس المفروم.

مقدار ربع كوب من النعناع الجاف.

عدد 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

عدد 1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من بهارات المحشي.

مقدار ربع كوب من زيت نباتي.

عدد 2 كوب من مرقة الدجاج أو اللحم.

مقدار ربع كوب من دبس الرمان.

كيفية تحضير محشي ورق العنب

بعد معرفة جميع المكونات الأساسية التي يجب توفيرها حتى تتمكن من تحضير محشي ورق العنب في المنزل، يجب عليك معرفة الخطوات اللازمة من أجل تحضير المحشي، وتلك الخطوات تشمل ما يلي:

في البداية يجب تحضير ورق العنب عن طريق غسله جيدا بالماء، بعد ذلك يجب إزالة العروق السميكة من الظهر.

نضع في وعاء عميق الأرز والبصل والثوم والكزبرة والبقدونس والنعناع الجاف وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود وجميع البهارات الأخرى ونقوم بخلطهم جيدا معا حتى تمتزج كافة المكونات معا.

يتم تشكيل الورق عن طريق وضع ملعقة كبيرة من الحشوة في نصف الورقة، ثم نقوم بلفها جيدا على شكل أسطوانة.

بعد التخلص من جميع الكمية يجب وضع المحشي في قدر مناسب الحجم، ولكن يجب وضع في البداية شرائح من البصل والطماطم.

نضيف المرقة والزيت في النهاية إلى القدر حتى يتم تغطية المحشي بالكامل، ونضع القدر على نار عالية.

يجب خفض درجة الحرارة بعد أن تغلي المرقة، نترك القدر على نار هادئة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف أو حتى تنضج.