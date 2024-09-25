ارتفاع جنوني في أسعار الدولار وكسر حاجز الـ 152 ألف في العراق.. العملة الخضراء تكسر الدينار بقوة الان

مع نهاية تداولات اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر سبتمبر، ارتفعت أسعار الدينار بشكل كبير في أسواق ومحلات بغداد، وكذلك الأقاليم التي من بينها كوردستان، ناهيك عن أن الارتفاع جاء مستمرًا منذ تعاملات الصباح وحتى نهايته، ليكسر الدولار حاجز الـ 152 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ارتفاعه في العديد من البورصات الأخرى كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي

وصل سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم داخل بورصة الكفاح وكذلك الحارثية إلى نحو 151.500 دينار عراقي لكل 100 دولار، حتى أنه سجل في محال الصيرفة بغداد ارتفاعًا كبيرًا ليصل سعر البيع للعملة الخضراء إلى نحو 152 ألف و500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، إضافة إلى أن سعر الشراء سجل نحو 150 ألف و500 دينار عراقي لكل 100 دولار، وذلك مقارنة بتعاملات الصباح التي جاءت مرتفعة بقرابة الـ 500 دينار عراقي وهو ارتفاع كبير للغاية.

ارتفاع كبير في سعر الدولار داخل بورصات العراق

وعن أخر تعاملات اليوم داخل أربيل، فإن سعر الدولار ارتفع ليسجل سعر البيع داخل محال الصيرفة نحو 151 ألف و550 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما أن سعر الشراء للعملة الخضراء سجلت نحو 151 ألف و450 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، وسط تحركات مشددة من قبل البنك المركزي العراقي لوقف هذا الإرتفاع الكبير والنظر في إيرادات النفط التي أثرت على أسعار السلع بشكل كبير.