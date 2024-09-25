وصفة الصيف والشتاء المميزة طريقة تحضير مهلبية الشوكولاتة بالإضافات المختلفة.. الطعم حكاية

إذا كنت ترغب في تحضير حلي سهل وسريع وبمكونات اقتصادية متوفرة في كل منزل، فيجب عليك تحضير مهلبية الشوكولاتة اللذيذة والشهية، حيث أن مهلبية الشوكولاتة تعتبر واحدة من الوصفات القديمة جدا التي يعشقها الكبار والصغار، كما تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تفيد جسم الإنسان بكل تأكيد، كما هناك العديد من الأنواع المختلفة المهلبية ولكن مهلبية الشوكولاتة من أفضل وأشهر تلك الأنواع.

مهلبية الشوكولاتة

المهلبية من أنواع الحلويات الاقتصادية القديمة جدا، التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة باستخدام مجموعة بسيطة للغاية من المكونات، وبرغم المكونات البسيطة التي يتم استخدامها بها ولكنها تمتلك العديد من الفوائد المختلفة، ومكونات مهلبية الشوكولاتة هي كما يلي:

مقدار نصف كوب من الشوكولاتة من أجل التزيين.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام.

مقدار نصف كوب من السكر.

مقدار 3 أكواب من الحليب.

مقدار ربع كوب من جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

كيفية تحضير مهلبية الشوكولاتة في المنزل

بعد معرفة كافة المكونات التي يجب عليك توفيرها حتى تتمكن من تحضير مهلبية الشوكولاتة، يجب عليك الآن معرفة ما هي الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها حتى تتمكن من تحضير أفضل مذاق لمهلبية الشوكولاتة في المنزل، ومن تلك الخطوات هي ما يلي:

في البداية يجب تجهيز مجموعة من المكونات على البارد عن طريق وضع النشا واللبن والكاكاو والسكر معا في وعاء عميق ونقوم بخلطهم جيدا.

من الضروري أن يكون التقليب على البارد حتى يتم خلط جميع المكونات معا جيدا وتذوب أيضا، يتم التوقف عن الخلط عندما تحصل على خليط خالي من التكتلات.

يتم وضع تلك الخليط على النار ويجب أن تكون نار هادئة ونستمر في التحريك لمنع تكون تكتلات، يجب إضافة الفانيليا إلى الخليط في هذا الوقت.

عندما يصبح قوام الخليط ثقيل ويبدأ في الغليان يجب إبعاده عن النار.

يتم وضع الخليط في القوالب الخاصة بالمهلبية أو الجلي، كما يتم إضافة قطع من الشوكولاتة إذا كنت ترغب من أجل التزيين، ولكن يتم وضع الشوكولاتة بعد أن يبرد الخليط تماما.

يجب وضع القوالب في الثلاجة بعد أن يبرد في الخارج ونتركها على الأقل ساعة كاملة.

بعد مرور الساعة تصبح المهلبية جاهزة من أجل التقديم للكبار والصغار.