“ماسك النشا والكركدية” تخلص من جميع مشاكل البشرة وأحصل على تفتيح فوري

جميع السيدات في جميع دول العالم يريدون الحصول على بشرة صافية خالية من جميع التجاعيد والهالات السوداء والحبوب وآثار الحبوب التي من الممكن أن تتعرض لها البشرة، لذلك يريدون معرفة طريقة عمل ماسك بسيط وغير مكلف في المنزل لعلاج ذلك، ومن أفضل الماسكات التي تعمل على توريد البشرة وجعلها صافية هو ماسك النشا والكركدية، وهذا الماسك يتم تحضيره في المنزل بكل سهولة وعن طريق استخدام مجموعة بسيطة للغاية من المكونات المتواجدة في جميع المنازل بكل سهولة.

ماسك النشا والكركدية

ماسك النشا والكركديه من الماسكات المهمة والمفيدة للبشرة والتي يعمل على علاج كافة المشاكل التي من الممكن أن تتعرض لها البشرة، ومن أجل تحضير هذا الماسك يجب توفير جميع المكونات التالية:

مقدار 1 كوب إلا ربع من الماء.

مقدار ربع كوب من أوراق الكركديه.

عدد 1 ملعقة ونصف كبيرة من النشا.

عدد 1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

من أجل تحضيره يجب عليك في البداية وضع الماء في وعاء مع أوراق الكركديه ونضعهم على النار حتى يصلوا إلى مرحلة الغليان.

يجب تصفية أوراق الكركدية من الماء جيدا ونترك الخليط حتى يبرد تماما.

نقوم بإضافة ماء الورد إلى ماء الكركدية ونخلطهم جيدا معا، ثم نضيف النشا بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يتم تكون عجينة ذات قوام كريمي.

من أجل استخدام هذا الماسك يجب في البداية غسل الوجه جيدا بالماء.

نضع الماسك بلطف على البشرة حتى يتكون طبقة رقيقة للغاية على البشرة.

نترك هذا الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو حتى يجف تماما.

يتم غسل الوجه باستخدام الماء الدافئ.

بعد غسل الوجه يجب وضع المرطب الذي يتناسب مع البشرة الخاصة بك.

تلك الوصفة من الضروري استخدامها مرتين في الأسبوع الواحد حتى تتمكن من الحصول على بشرة نقية.

كيفية تحضير خلطة مكعبات ماء الكركديه والنشا المثلج

هناك طريقة أخرى تستطيع تحضير بها ماسك الكركدية، وتلك الطريقة يتم تحضير بها ماسك الكركدية على هيئة مكعبات مثلجة، ومن أجل تحضير تلك الوصفة يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب توفير كلا من نصف كوب من ماء الكركديه المغلي مع ملعقتين كبيرتين من النشا وملعقتين كبيرة من ماء الورد.

من أجل التحضير يجب تصفية ماء الكركديه جيدا.

نضع ماء الورد على ماء الكركديه ونخلطهم معا جيدا.

نضع النشا بالتدريج حتى يتكون عجينة.

في وعاء الثلج نقوم بوضع الخليط ونضعه في الفريزر حتى موعد الاستخدام.