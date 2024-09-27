موعد رفع منحة البطالة الى 20 ألف دينار جزائري!! تعرف على التفاصيل كاملة كما أعلنتها الحكومة الجزائرية + طريقة التسجيل في المنحة

منحة البطالة في الجزائر تُعد من أبرز المساعدات المالية التي تُقدم للمواطنين، حيث تستهدف الفئات ذات الدخل المنخفض والأكثر حاجة لتوفير حياة كريمة لهم، ومساعدتهم على الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمرون بها، ومنها فقد وجدنا الكثيرون يتساءلون عن القيمة الحالية للمنحة وما إذا كانت ستشهد زيادة في المستقبل أم لا، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور القادمة.

منحة البطالة في الجزائر

خلال الفترة الأخيرة وجدنا البحث يتزايد بشكل كبير حول هل سيتم رفع منحة البطالة في الجزائر أم لا، ومنها فقد أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة منحة البطالة من 15 ألف إلى 20 ألف دينار جزائري اعتبارًا من بداية عام 2025، وتأتي هذه الزيادة بهدف تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين، كما جاءت أيضا استجابة لطلبات المتقدمين.

وأكدت الحكومة أنه سيتم إبلاغ المستفيدين بقيمة الدعم الجديدة بعد تطبيق الزيادة، ليتمكن الجميع من الحصول على الزيادة الجديدة، وقد نفت الوكالة الوطنية للتشغيل تطبيق هذه الزيادة في هذه الفترة، مؤكدة أن الراتب الحالى هو 15 ألف دينار جزائري، وأن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها مع بداية عام 2025.

طريقة التسجيل في منحة البطالة

أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل أن هذه المنحة جاءت مخصصة للشباب الجزائريين العاطلين عن العمل والمقيمين على أراضي الدولة، والتي تتراوح أعمارهم بين 19 ل 40 سنة، ومن توافرت فيهم هذه الضوابط يمكن التسجيل في منحة البطالة عن طريق اتباع الخطوات التالية: