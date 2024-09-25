بكاميرا احترافية تنافس الايفون..هاتف Samsung Calaxy S24 Ultar واهم امكانياته ومميزاته

أعلنت شركة سامسونج عن إصدار جديد قادم وهو Samsung Calaxy S24 Ultar، وهومن أفضل الهواتف الذكية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى، حيث يجمع بين الأداء العالي والتصميم الجذاب، و يتساءل الجميع عن مواصفات ومميزات هذا الهاتف الذي يأتي بميزات استثنائية ،و تم الاعلان عنه كأحد أهم منتجات سامسونج لهذا العام، بفضل الخصائص المميزة الموجودة فيه.

أمكانيات هاتف سامسونج Samsung Calaxy S24 Ultar.

تتعدد مزايا هاتف سامسونج S24 الترا حيث جاءت كالتالي:

يعتبر سامسونج إس 24 الترا النموذج الوحيد في سلسلة S24 الذي يأتي مع قلم S Pen.

كما يدعم تصوير الفيديو بدقة 8K. الكاميرا الخلفية تتضمن:

كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل.

وكاميرا بدقة 50 ميجا بكسل.

وكاميرا (مقربة) بدقة 10 ميجا بكسل.

وكاميرا (بزاوية عريضة جدا) بدقة 12 ميجا بكسل.

اما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ويمتلك خاصية فتح الهاتف بواسطة الوجه.

يتوفر الهاتف بعدة إصدارات من حيث الذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية كالتالي: الإصدار الأول يأتي بذاكرة تخزين 256 جيجابايت من نوع UFS 4.0 وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.

الإصدار الثاني يقدم ذاكرة تخزين 512 جيجابايت من نفس النوع وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.

الإصدار الثالث يشتمل على ذاكرة تخزين 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0 وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.

مميزات هاتف سامسونج Samsung Calaxy S24 Ultar

يتميز الهاتف بواجهة زجاجية محمية بطبقة Gorilla Glass Armor، بينما الخلفية مصنوعة من زجاج محمي بنفس النوع.

يأتي الهاتف بإطار من التيتانيوم.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع.

يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim، ويحتوي على خاصية الـ NFC.

الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة تقدم وضوحا رائعا ودقة ممتازة.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 مما يضمن أداء سريعا وفعالا في جميع التطبيقات والألعاب.

كما يحتوي على ميكروفون لعزل الضوضاء وسماعات ستيريو عالية الجودة.

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وجذاب.