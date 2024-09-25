حقيقة زيادة المعاشات بنسبة 15 % وموعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024.. الهيئة القومية للتأمينات توضح

حقيقة زيادة المعاشات بنسبة 15 % وموعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024.. الهيئة القومية للتأمينات توضح
موعد صرف معاشات شهر اكتوبر 2024

قبل بداية كل شهر ميلادي يهتم جميع المستفيدين بمعرفة موعد صرف المعاشات، وعلى أثر ذلك تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف المعاشات لما يقرب من 11.5 مليون فرد في جميع أنحاء الجمهورية، وكالعادة مع بداية كل شهر تتوارد الأخبار حول زيادة قيمة المعاشات، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم الموعد المقرر لصرف المعاش بالإضافة إلى أهم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن موعد صرف معاشات التقاعد لشهر أكتوبر القادم حيث من المقرر له أن يكون في اليوم الأول من شهر، على أن يتم صرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو عبر فوري، هذا وقد أكدت القرارات الرسمية عن الهيئة بأنه ما تم توارده من أخبار بشأن تقديم الموعد المقرر لصرف المعاش نتيجة لبدء العام الدراسي فهي أخبار كاذب، أما فيما يتعلق بشأن زيادة قيمة المعاش بنسبة 15% بدءًا من الشهر القادم فهي أيضًا شائعات لا أساس لها من الصحة.

خطوات الإستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2024

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن رواتبهم بكل سهولة من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  1. يتعين على المستفيد الدخول الي موقع الهيئة القومية للتأمينات.
  2. إتمام عملية تسجيل الدخول عليه.
  3. ثم التوجه نحو تبويب صاحب المعاش والانتقال منه إلى أيقونة الخدمات التأمينية.
  4. بعد ذلك يتم الضغط على خيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  5. إدخال اسم المستفيد وهو صاحب المعاش.
  6. الضغط على أيقونة الدخول حتى يتم الاستعلام عن المعاش بالاسم.
  7. بعدها سيعرض الموقع قيمة المعاش الخاص بالمستفيد بالتفصيل.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

بعد أن تعرفنا على موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 نتعرف فيما يلي على الأماكن التي يمكن من خلالها صرف المعاشات:

  • عن طريق ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM.
  • عن طريق البنوك الحكومية والبنوك التجارية.
  • من خلال منافذ البريد المصري.
  • من خلال المحافظ الإلكترونية الموجود على الهواتف الخاصة بالمستفيدين.
Eman Sayed آخر تحديث تصنيف أخبار مصر
معلومات الكاتب
Eman Sayed

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