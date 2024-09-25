شاومي تعود للمنافسة من جديد .. مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro الرائج والسعر بالدولار والريال والدرهم

أسدلت شركة شاومي الستار عن مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro الجديد من الفئة المتوسطة، حيث حرصت شاومي على تقديم هاتف عصري ذكي يحقق احتياجات المستخدم من حيث السرعة في الأداء والدقة في التصوير والشكل الانسيابي والألوان المميزة والشاشة النقية والبطارية القوية، هذا بالإضافة إلى مساحة تخزينية كبيرة والعديد من المزايا التي يحملها ذلك الاصدار.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro

يتمتع هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro بالمواصفات العصرية عالية التقنية التي يبحث عنها الشباب، وتتمثل تلك المواصفات في:

مواصفات الشاشة الشاشة من نوع AMOLED. مساحة الشاشة 6.67 إنش. الشاشة مزودة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس. أقصى سطوع 1300 شمعة. معالج الهاتف ثماني النواة Helio G99 Ultra. يعمل المعالج بتكنولوجيا 6 نانو ذاكرة التخزين الداخلية تأتي بسعة 256/512 جيجا بايت ذاكرة الوصول العشوائي رام 8/12 جيجا رام كاميرا الهاتف الخلفية الكاميرا ثلاثية الأولى بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7. الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2. الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4. خاصية الاتصال NFC يدعم شرائح الاتصال شريحتين من نوع نانو سيم أبعاد الهاتف 161.1x75x8 ملم من حيث الطول والعمق والعرض كاميرا التصوير الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل. بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير. تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط مقاومة الماء يدعم مقاومة قطرات الماء الخفيفة بشهادة الـ IP54 . شبكة الاتصال الخلوي يدعم شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع.

مميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

بعد تجربة استخدام الهاتف لفترة وجيزة تم الكشف عن بعض من المميزات التي يتمتع بها الهاتف بناء على تجربة المستخدمين، والتي تتمثل في:

الشحن السريع في وقت قياسي وصمود البطارية لساعات طويلة.

دقة التصوير بالمثبت البصري.

صوت نقي من خلال سماعات الاستريو.

معالج سريع في تنفيذ المهام.

كاميرا سيلفي تمنح المستخدم صور نقية في اضاءات متعددة.

وزن خفيف يسهل حمله باليد.

منفذ USB من نوع Type C الأحدث.

إمكانية زيادة المساحة الخاصة بتخزين الملفات على الهاتف من خلال كرت ذاكرة خارجية.

يرفق مع الهاتف جراب ظهر شفاف لحماية الهاتف وقد تم تصنيع الظهر من البلاستيك مقاوم الخدش.

ألوان الهاتف جذابة فقد تم توفير الهاتف بثلاثة ألوان وهم البنفسجي والأخضر والأسود الأنيق.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

سجل سعر بيع الهاتف أسعار متفاوتة في الأسواق وذلك على حسب السعة التخزينية والرام، وفيما يلي نوضح ذلك:

سعر شراء النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام

السعر بالدولار الأمريكي 250 دولار.

السعر بالجنية المصري 12500 جنيه.

السعر بالريال السعودي 1050 ريال.

السعر بالدرهم الاماراتي 970 درهم.

سعر شراء النسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام

سجل الهاتف سعر بيع في مصر 15000 جنيه.