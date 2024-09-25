“حلقــات قوية في انتظــاك” تــابع حــ 165 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة الفجر في هــذا الموعد!! حضر حالك من الآن

يتطلع عدد كبير من المشاهدين في العالم العربي لمعرفة توقيت عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، الذي يعتبر واحدًا من أبرز المسلسلات التركية التاريخية الشهيرة، ويستمد هذا العمل الدرامي شعبيته من الأحداث المثيرة التي يستعرضها، حيث يقدم لمحة من التاريخ العثماني بأسلوب يجذب انتباه الجماهير، ومع تزايد اهتمام المشاهدين لمعرفة الموعد فمن المتوقع الإعلان عن موعد العرض الرسمي قريبًا، وسنوافيكم بكل التفاصيل المتعلقة بالموسم الجديد في الفقرات التالية.

مسلسل قيامة عثمان

أفادت الشركة المنتجة للمسلسل أن عملية التصوير قد انطلقت بالفعل، دون تحديد موعد نهائي للعرض، غير أن آخر الأخبار تشير إلى أن العرض قد يكون إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وسيتم بث الحلقات المنتظرة على قنوات متعددة مثل قناة الفجر الجزائرية وATV، وذلك لتسهيل متابعة الجمهور، ونقدم لكم ترددات هذه القنوات بالشكل التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

تردد قناة ATV

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

خطوات استقبال القنوات الناقلة للمسلسل

تتميز كل من قناة الفجر الجزائرية وATV بتقديم محتوى حصري وجديد من المسلسلات التركية. لتنزيل هذه القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم.

اختر “الإعدادات”.

انتقل إلى “قائمة الترددات” وأدخل التردد المطلوب، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

اضغط على “حفظ” لتثبيتها.

بهذا، تكون قد أكملت عملية تنزيل القنوات، لتتمكن من متابعة أحداث الموسم الجديد من المسلسل.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

يشهد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مشاركة نخبة من نجوم الدراما التركية الذين ساهموا في نجاح المسلسل، من أبرز هؤلاء النجوم ما يلي:

أبرزهم بوراك أوزجيفيت

ديدام بالش.

راغب سافاش.

وعائشة جول جوناي.

إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة الموهوبة.