عــرض مسلسل حكاية ليلة الحلقة 5 مترجمة قصة عشق وقناة الفجر

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن أحداث مسلسل حكاية ليلة الحلقة 5 قصة عشق وهو من الأعمال التركية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة ولكنه نجح في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وذلك لما يقدمه المسلسل من أحداث مثيرة وشيقة، تدور قصة المسلسل حول شاب يعيش خارج البلاد ولكن بمجرد أن يسمع بخبر قتل والد سوف يعود من أجل الانتقام من الشخص الذي فعل هذا، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا وسوف نقدم لكم أيضا مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل حكاية ليلة الحلقة 5 قصة عشق

تروي قصة مسلسل حكاية ليلة حياة ماهر وهو شاب كان يعيش خارج المدينة وقضى سنوات عديدة بالخارج ولكنه سوف يعود عندما يقوم أحد الأشخاص بقتل والده وسوف يقرر العودة من أجل التعرف على هذا الشخص والانتقام منه وبمجرد وصول ماهر المدينة سوف يلتقى بفتاة جميلة ويحبها ولكنه لم يعرف اسمها الحقيقي وسوف يقرر ماهر البحث عن هذه الفتاة ولكن بعد الانتقام ولكن مع تقدم الأحداث وتطورها سوف يلتقي ماهر بالشخص الذي قتل والده والفتاة التي وقع بحبها في حفل زفاف.

مواقيت عرض مسلسل حكاية ليلة

يعرض المسلسل يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الإثنين ويتم إعادة الحلقة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وتركيا والمملكة وهذا على قناة ATV التركية.

تردد قناة ATV التركية

يمكن في الوقت الحالي لجميع المتابعين استقبال تردد قناة آي تي في ومتابعة المسلسل وهذا من خلال استخدام التردد الجديد التالي:

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن ضبط وتنزيل قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناه الجديد: 12034.

معامل تصويب الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

كما يمكن ضبط القناة على القمر الصناعي بدر ساعات من خلال هذا التردد:

التردد: 11998.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة: HD