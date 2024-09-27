قرار حاسم من الوزارة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أكتوبر وحقيقة الزيادة

يبحث العديد من المواطنين في دولة العراق، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر، تعتبر هذه الرواتب مهمة لشريحة كبيرة من الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم المالية، يتم بيان صرف الرواتب من قبل وزارة المالية بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية، هذا التنسيق يضمن تسليم الرواتب في الوقت المحدد، حيث يسعى المتقاعدون

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أكتوبر

سيتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أكتوبر 2024 يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر. وزارة المالية العراقية أوضحت أن الرواتب تُصرف عادةً في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية. بما أن 1 أكتوبر هو يوم عمل رسمي، سيتم صرف الرواتب في موعدها المحدد.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تجدر الإشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الرواتب كانت في نهاية العام الماضي، بقيمة 100 ألف دينار عراقي، ولن تكون هناك زيادات إضافية لهذا الشهر، حتى الآن، لم يتم تأكيد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024. وزارة المالية العراقية والهيئة الوطنية للتقاعد أكدت أن الأخبار المتداولة حول زيادة الرواتب غير صحيحة. الرواتب ستبقى كما هي، وسيتم صرفها في الموعد المعتاد، أي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي​

استعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق من خلال موقع وزارة المالية

يتساءل العديد من المتقاعدين في العراق عن الطرق السريعة للاستعلام عن رواتبهم شهريًا. يمكن للمتقاعدين الاستفادة من موقع وزارة المالية لتسهيل هذه العملية. فيما يلي الخطوات المختصرة للاستعلام

يبدأ المتقاعد بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية. يجب على المتقاعد البحث عن قسم “التقاعد” أو “خدمات المتقاعدين” في الصفحة الرئيسية للموقع. بعد الدخول إلى قسم التقاعد، عليه اختيار خيار “الاستعلام عن الرواتب”. يتعين على المتقاعد إدخال المعلومات اللازمة مثل الرقم التقاعدي أو رقم الهوية. بعد إدخال المعلومات، يجب عليه التحقق من دقتها قبل المتابعة. عند إنهاء الخطوات السابقة، ستظهر تفاصيل راتب المتقاعد بشكل فوري على الشاشة.

رواتب المتقاعدين في العراق

تفاصيل الزيادات في رواتب المتقاعدين في العراق بناءً على مستويات مختلفة من الرواتب، بعد الزيادة الأخيرة، تصبح الرواتب كما يلي:

راتب 500 ألف دينار يصبح 600 ألف دينار.

راتب 550 ألف دينار يصبح 650 ألف دينار.

راتب 600 ألف دينار يصبح 700 ألف دينار.

راتب 700 ألف دينار يصبح 800 ألف دينار.

تُظهر هذه الزيادات تحسيناً ملموساً في الدخل الشهري للمتقاعدين.

شروط الحصول على معاش التقاعد في العراق

تسعى الحكومة العراقية إلى تلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير معاش تقاعدي للأفراد الذين أنهوا خدمتهم في القطاعين الحكومي والخاص، ويتطلب الحصول على هذا المعاش استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، والتي تشتمل على التالي: