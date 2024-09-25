800 دينار جزائري إليكِ .. شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 وبيانات تعبئة السيت

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل المسؤولة عن صرف الدعم في الجزائر أبرز شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024، حيث تقدم تلك المنحة للمرأة لمساعدتها على تلبية احتياجات الأسرة والأبناء وتحسين المستوى الاقتصادي من خلال تخصيص دخل اضافي للمرأة وفقا لشروط محددة، وذلك ضمن مبادرات الدولة نحو مساعدة أبنائها، ومن خلال المقال التالي نوضح الشروط المطلوبة للتسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

أعادت الوكالة الوطنية للتشغيل التذكير بأبرز شروط قبول طلبات الانضمام لمنحة المرأة الماكثة في البيت، والتي تتمثل في:

امتلاك الجنسية الجزائرية.

عدم امتلاك مصدر دخل شهري ثابت من أي جهة داخل الدولة.

تجاوز سن الثامنة عشر عام حتى يتم القبول.

عدم تجاوز سن الأربعين عام.

عدم امتلاك أصول وعقارات وأراضي.

الاستقرار في أي ولاية من ولايات الدولة.

ارفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية والمؤهل الدراسي.

إثبات محل السكن.

يشترط أن لا تعمل المرأة في أي من الوظائف.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة

للاستفادة من منحة المرأة الماكثة بقيمة 800 دينار جزائري شهريا لابد من اتباع عدة خطوات التسجيل تتمثل في:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي الوكالة الوطنية للتشغيل.

النقر على خيار التسجيل.

تحديد الخيار المطلوب وهو التسجيل في منحة المرأة الماكثة حيث تتعدد الخيارات مثل خيار منحة البطالة.

تحديد الولاية التي تنتمي لها المرأة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ارفاق صورة من الأوراق والمستندات المطلوبة.

النقر على خيار إرسال الطلب.

الانتظار حتى تتم عملية المراجعة وتحديد القبول أو الرفض وإخطار مقدمة الطلب.