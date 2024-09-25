قناة شباب المستقبل .. تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 Space toon على نايل وعرب سات

يهتم الآباء والأمهات ضبط واستقبال تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 للأطفال وذلك لإشغال الأطفال بمحتوى ترفيهي وتعليمي ممتع وشيق، حيث تقدم القناة باقة شاملة ومتنوعة من برامج الأطفال التي تعمل على توسيع المدارك والأذهان وتقديم المتعة للطفل بداخل المنزل للتخلص من شعور الملل وللاستفادة من الوقت.

تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 على نايل

يتمكن الأباء والأمهات ومربيات الأجيال من استقبال القناة بدون سداد أي رسوم وذلك من خلال إجراء بحث يدوي وإدخال بيانات القناة، لاسيما أن تلك البيانات يتم تحديثها بشكل دوري لضمان البث بأعلى التقنيات، ومن خلال التالي نوضح أحدث تردد القناة:

تردد القناة: 11758.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

تردد قناة سبيس تون على عرب سات

يمكن ضبط واستقبال القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات وذلك لأن ذلك القمر يمنح منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تغطية ممتازة بدون تذبذب أو انقطاع، حيث يمكن الاستقبال من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12341.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ⅚.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

جودة القناة: HD.

نبذة عن قناة سبيس تون للأطفال

قناة سبيس تون واحدة من قنوات الأطفال المجانية التي يرجع ظهورها إلى عشرات السنوات، حيث تعد واحدة من أوائل القنوات المتخصصة في عرض برامج واناشيد وأغاني وفقرات تعليمية وفقرات ترفيه وفقرات ثقافية ومعلومات عامة، حيث تقدم القناة محتوي يناسب الأطفال من عمر عامين حتى سن المراهقة، كما تقدم القناة باقة من أفلام الأنمي الجديدة والقديمة التي يحبها الكثير من الأفراد.