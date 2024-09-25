انسي الزن والعياط .. استقبل تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024 القمر الصناعي نايل سات وسلي أولادك طول اليوم

يندرج تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024 ضمن قائمة قنوات الأطفال الأشهر في الوطن العربي، فقد تمكنت قناة وناسة من تحقيق النجاح في فترة وجيزة، حيث تقدم القناة فقرات غنائية واستعراضية تعليمية وفقرات انشاديه كما تعمل القناة على تقويم السلوكيات والتصرفات والمساعدة في تكوين جيل ناضج واعي، والعديد من المزايا الأخرى التي تقدمها القناة لمتابعيها الأطفاا من داخل دول الوطن العربي.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد

تتنوع فقرات وناسة لتقديم التسلية في صور وأشكال متعددة دون ملل، حيث يتم عرض فقرات غنائية للأطفال في أعمار متفاوتة لما يتلائم مع تفكير الطفل أو احتياجاته المعرفية والذهنية حيث يتم ترسيخ الصغار على احترام الغير والصلاة والنظافة الشخصية بينما يتم ترسيخ الفئة الأكبر من الأطفال نحو التنظيم ورعاية الطفل ولاستقبال القناة يتم استخدام البيانات التالية:

تردد القناة: 11430.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب أفقي -Horizontal.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة البث: SD.

مميزات قناة وناسة

تتمتع قناة وناسة بالعديد من المميزات التي يصعب حصرها، وفيما يلي نقدم البعض منها:

المحتوى مستمر على مدار اليوم بلا تشويش أو انقطاع أو توقف.

تجديد المحتوى من خلال عرض فقرات تتضمنها شخصيات الرسوم المتحركة لتدريب الأطفال على الوضوء والنظافة الشخصية وعدم الكذب.

تتفاوت الفقرات التي تقدمها القناة من حيث الأهداف فهناك فقرات تعليمية وفقرات ترفيهية وفقرات غنائية.

طرح شخصيات الرسوم المتحركة التي يحبها الأطفال ويتجاوبون معها.

عرض الفقرات الخاصة بشخصية لولو والتي تحث الأطفال على عدم البكاء والصدق ومساعدة الغير.

اتباع قواعد الدين الاسلامي والعادات والتقاليد المتعارف عليها.