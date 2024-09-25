بعد صرف الدعم .. ما خطوات الاستعلام عن الدعم السكني شهر سبتمبر 2024؟ وزارة الإسكان توضح 

أوضحت وزارة الإسكان السعودية خطوات الاستعلام عن الدعم السكني لشهر سبتمبر 2024، وذلك عقب ساعات من الإيداع الرسمي المستحقات المالية في الحسابات البنكية، حيث يبدأ الصرف شهريا في موعد محدد وثابت لجميع المستفيدين وهو الرابع والعشرين من الشهر الميلادي، ويستمر الصرف حتى نهاية الإيداع بشكل كامل.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

وضحت وزارة الإسكان السعودية تفاصيل وخطوات الاستعلام عن دعم برنامج سكني، حيث يقدم ذلك الدعم لفئات محددة من أبناء المملكة العربية السعودية وهم الغير مقتدرين على تملك وحدة سكنية والعاجزين عن توفير سكن آدمي للأبناء، وتتمثل خطوات الاستعلام في اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لبرنامج سكني.

تسجيل الدخول عبر بيانات الحساب الشخصي.

النقر على خيار الاستعلام عن الدعم.

تحديد الشهر وهو شهر سبتمبر.

النقر على زر الاستعلام.

تظهر حالة الدفعة مع توضيح قيمة الدعم بشكل دقيق ونوعه حيث تتعدد خيارات الدعم من برنامج سكني.

شروط الحصول على الدعم السكني

يصرف الدعم السكني وفقا لشروط محددة تتمثل في:

امتلاك الجنسية السعودية لمقدم الطلب سواء من الذكور أو الإناث. التواجد داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم. عدم الاستفادة من خيارات الدعم السكني من قبل. تجاوز سن الرابعة والعشرين عام للاستفادة. يقبل طلب التسجيل من رب الأسرة فقط وهناك حالات استثنائية لقبول الطلب من المرأة المطلقة والأرملة. تعبئة نموذج التسجيل في منصة سكني. الاستحقاق الفعلي ويتم التحقق من ذلك بعدم امتلاك أصول أو عقارات. عدم امتلاك وحدة سكنية بنظام الملك خلال الخمسة أعوام التي تسبق تاريخ التقديم. ارفاق ما يثبت السكن بالإيجار من خلال عقد ايجار حديث.