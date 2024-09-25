رابط التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2024  والشروط المطلوبة لإتمام التسجيل

التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2024 يعتبر من الفرص الثمينة التى يسعى نحوها الآلاف من الجزائريين حيث يعد الحج الركن الخامس من أركان الإسلام وأحد أعظم الفرائض التي شرعها الله على القادرين بدنيا وماليا وعلى الرغم من أن الحج واجب فقط على من يستطيع إلا أن الكثير من المسلمين يتوقون لأداء هذه الشعيرة الروحانية لما تحمله من معان عظيمة وفرصة لتطهير النفس وتقوية الإيمان من خلال التسجيل في قرعة الحج يتطلع العديد من المواطنين إلى فرصة زيارة الأراضي المقدسة وأداء مناسك الحج حيث يتم ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال.

خطوات التسجيل فى قرعة الحج الجزائر 2024

أولا يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى موقع الديوان الوطني للحج والعمرة للدخول الى الموقع اضغط هنا .

يتم بعد ذلك الضغط على الزر المخصص للخدمات الرقمية.

من الخدمات التي يتم توفيرها من قبل وزارة الأوقاف يتم تحديد خدمة قرعة الحج 2025.

يتم بعد ذلك الانتقال إلى الموقع إلى صفحة أخرى تحتوي على استمارة التسجيل.

يتم بعد ذلك ادخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح وفي المكان المخصص.

سوف يطلب منك رفع مجموعة من المستندات تحتاج الاستمارة رفعها عبر الموقع.

بعد الانتهاء من تسجيل طلب القرعة يتم إرسال الطلب.

شروط القبول في قرعة الحج بالجزائر 2024

بعد التأكد من إدخال الطلب الخاص بك هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها من أجل أجل القبول من أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم لدية جنسية الجزائر.

أن يكون مقيما بشكل دائم داخل الجزائر.

لا يجوز الموافقة على طلب الحج لمن يقل عن 18 سنة ويزيد عن 70 عام.

يجب أن يكون التقديم في القرعة للمرة الأولى.

أن يتوافر لدى المتقدم جواز سفر ويشترط أن يكون سارى حتى نهاية موسم الحج.