طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل 2025 والشروط المطلوبة للحصول على الدعم

حرصت الجهات الحكومية الجزائرية بالإعلان رسمياً عن فتح باب التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، وتعتبر من إحدى أكثر وأهم المنح التي تم الحرص على تقديمه للنساء في الجزائر، لتوفر لهم حياة كريمة، وتساعدهم في التغلب على الصعوبات، نظراً للوضع الإقتصادي الراهن والصعب في البلاد، ويتم من خلال ذلك تحسين المستوى المعيشي الخاص بهم، لذلك تقبل العديد من النساء بسرعة التسجيل للحصول على المنحة، حيث إنه تم تخصيص رابط، ليتم التسجيل من خلاله، وسوف نحرص على توضيح جميع التفاصيل بالدقة في مقالنا.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

نظراً لرغبة الكثير من النساء للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، فقد تم الإعلان من قبل الوكالة الوطنية عن الرابط الإلكتروني التي يتم من خلاله سهولة التسجيل مباشرة، وذلك بعد مراعاة الضوابط المحددة ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع المخصص لوكالة التوظيف من هنا .

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

اختيار منحة البطالة للمرأة الماكثة.

تحديد الموقع الخاص للإقامة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة .

تدوين البيانات بشكل صحيح.

تقديم الأوراق والمستندات اللازمة.

النقر على خانة إرسال.

سوف يتم مراجعة الطلب المقدم والرد بالقبول أو الرفض.

في حالة رفض الطلب سوف يتم توضيح سبب الرفض.

شروط الحصول على منحة البطالة للمرأة الجزائرية 2025

نظراً لأن منحة البطالة للمرأة الجزائرية تضم عدداً كبيراً ، لذلك تم الحرص على وضع مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب استيفاؤها لإستحقاق الحصول على الدعم المقدم وتتمثل الشروط كالآتي:

يجب أن يتراوح عمر المتقدمة ما بين 19 عاماً حتى 40 عاماً .

ينبغي حصول المرأة المتقدمة على الجنسية الجزائرية.

عدم عمل المرأة المتقدمة في أحد القطاعات الخاصة أو العامة .

عدم استفادة المرأة المتقدمة من معاش تقاعدي آخر .

يلزم أن تكون خريجة من الجامعة.

ينبغي عدم تسجيلها في أحد المشروعات التجارية .

يجب على المتقدمة بتقديم الإثبات الخاص بعدم وجود الدخل الشهري الثابت.

عدم استفادة المتقدمة من أحد البرامج الخاصة للدعم.