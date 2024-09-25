وزارة التربية العراقية توضح… كيفية التسجيل فى منحة الطلبة بالعراق 2024 واهم الشروط اللازمة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مبادرة لدعم الطلاب وهى منحة الطلاب، تعتبر هذه المنحة من أهم المنح التى تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين، حيث تهدف إلى مساعدة الطلاب في مواصلة مسيرتهم التعليمية، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود، وتقدم المبادرة منحا مالية تعطى للطلاب والطالبات ويمكن التقديم عليها إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وسوف نتعرف فى هذا المقال على كيفية التقديم للمنحة والشروط اللازمة للحصول عليها.

كيفية التسجيل فى منحة الطلبة بالعراق 2024.

يمكن التسجيل فى منحة الطلبة بالعراق 2024، من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية بأتباع الخطوات التالية:

اولا: زيارة موقع الرسمى لوزارة التربية العراقية.

ثانيا: تسجيل الدخول على الموقع بأنشاء حساب جديد.

ثالثا: الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار منحة الطلاب.

رابعا: كتابة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

خامسا: إرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

سادسا: بعد التأكد من صحة البيانات قم بالضغط على إرسال الطلب حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

شروط الحصول على منحة الطلبة بالعراق 2024.

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط للحصول على منحة الطلبة، وهى كالأتى:

أن يكون الطالب المتقدم من أسرة ذات دخل شهري محدود.

أن يحمل الطالب المتقدم الجنسية العراقية ومقيم في العراق أقامة دائمة.

أن يلتزم الطالب بحضور كافة الفصول الدراسية حسب الأوقات التي حددتها الوزارة.

أن يكون الطالب مسجل في أحد المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالعراق.

يجب تقديم المستندات والأوراق اللازمة مثل شهادة الميلاد وصورة من بطاقة التموين وكشف الدرجات.