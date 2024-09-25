فرصة العمر متتكررش تاني.. طريقة التسجيل في منحة الطلاب العراق 2024 خطوة بخطوة عبر موقع وزارة التربية العراقية

فرصة العمر متتكررش تاني.. طريقة التسجيل في منحة الطلاب العراق 2024 خطوة بخطوة عبر موقع وزارة التربية العراقية
طريقة التسجيل في منحة الطلاب العراق 2024

اجتهدت الحكومة العراقية لدعم الطلاب من خلال منحة دراسية تم الإعلان مؤخرًا عن طريقة التسجيل في منحة الطلاب العراق 2024، وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتسهيل عملية التعليم للطلاب، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والاحتياجات الدراسية المتزايدة، وقد يتم توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المنحة خلال الفقرات التالية.

أهم الشروط اللازمة للقبول في منحة الطلاب ٢٠٢٤

وضعت وزارة التربية الوطنية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في الطلاب لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تتضمن هذه الشروط ما يلي:

  • يجب أن يكون المترشح قد حقق درجات مرتفعة، ويعتبر من الطلاب المتفوقين.
  • ينبغي أن يكون الطالب من أسرة ذات دخل محدود تواجه صعوبات في تغطية المصروفات المدرسية.
  • يشترط أن يكون الطالب مسجلاً في أحد المراحل الدراسية: الابتدائية، الإعدادية أو الثانوية.
  • يتطلب التزام الطالب بالحضور إلى المدرسة.
  • ينبغي تقديم كافة المستندات المطلوبة، مثل نسخة من الشهادات الدراسية، شهادة الحالة الاجتماعية، صورة من بطاقة التموين، وشهادة ميلاد المتقدم.

ماهي طريقة التسجيل في منحة الطلاب ٢٠٢٤ العراق 

أعلنت الحكومة العراقية عن الرابط الخاص بالتسجيل في منحة الطلاب بهدف تسهيل عملية التسجيل، كما قدمت وزارة التربية العراقية خطوات واضحة يجب اتباعها وهي كالتالي:

  1. قم بالضغط على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.
  2. يرجى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول الي الموقع.
  3. الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية ثم اختيار منحة الطلاب 2024/2025.
  4. ملء كافة البيانات الشخصية للطالب وولي الأمر، مثل رقم الهوية الوطنية، اسم المدرسة، والبيانات المتعلقة بوسائل التواصل مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
  5. تجميع المستندات والأوراق الضرورية.
  6. أخيرًا، الضغط على زر إرسال الطلب.
Basant Ehab آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
معلومات الكاتب
Basant Ehab

انا بسنت إيهاب أعمل لدي موقع البديل وعندي خبرة كبيرة جداً في كتابة المقالات وأيضاً علي ضبط السيو الداخلي للمقال واعمل في هذا المجال منذ 4 سنوات

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وزارة التربية العراقية توضح… كيفية التسجيل فى منحة الطلبة بالعراق 2024 واهم الشروط اللازمة