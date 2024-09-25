أحلى أخبار للأولاد.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 الخبر السعيد اللي كنت مستنيه لا تفوت الفرصة

شهدت الساعات الأخيرة زيادة في بحث الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 المتاح على جميع الأقمار الصناعية، ويهدف هذا البحث إلى تمكين الأطفال من مشاهدة محتوى القناة المميز، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج الترفيهية التي حققت شهرة ونجاحًا كبيرين منذ انطلاقها، وتعتبر القناة واحدة من أفضل الخيارات المتاحة لمحتوى الأطفال، ونرصد لكم الان تردد القناة بالإضافة إلى طريقة ضبطها على جهاز الريسيفر الخاص بك.

كيفية تثبيت قناة طيور الجنة الجديد 2024

يمكنك تثبيت قناة طيور الجنة على القمر الصناعي، سواء كان نايل سات وعرب سات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً: افتح قائمة الإعدادات في جهاز الريسيفر الخاص بك.

ثانياً: اختر القمر الصناعي وحدد خيار تنزيل قناة جديدة.

ثالثاً: أدخل جميع بيانات التردد في الحقول المخصصة.

رابعاً: اضغط على زر البحث وانتظر قليلاً حتى تظهر القناة.

خامساً: وأخيراً اضغط على زر حفظ لإضافة القناة إلى قائمة القنوات على جهاز الريسيفر.

تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢٤ الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك باتباع النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11274. معدل الترميز:27500. معامل تصحيح الخطأ: ¾. الاستقطاب: أفقي.

ماهو تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد عبر عرب سات

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات باتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة للأطفال ٢٠٢٤

تقدم قناة طيور الجنة محتوى ممتع للأطفال، حيث تعرض أناشيد تعليمية تساعدهم على تعلم الحروف والأرقام، كما تقدم القناة قصص وأغاني مميزة تعزز القيم والأخلاق لدى الأطفال، وبالإضافة إلى ذلك تشمل البرامج الترفيهية والاجتماعية والتعليمية، وتبث بجودة عالية على مدار الساعة بشكل مجاني.