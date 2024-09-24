لينك نتائج القبول الموحد في الاردن 2024 جميع المحافظات الان

أعلن مستشار وزير التعليم العالي، عن البدء في إرسال الرسائل النصية لجميع الطلبة والطالبات التي تضمن نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية بكافة المحافظات، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد مراجعة دقيقة من قبل وزارة التعليم لجميع الطلبات المقدمة من قبل الطلبة والطالبات في إطار أن يتم الإعلان عن نتائجهم ومعرفة الكليات التي صادفوها في هذه المرحلة الدراسية، وفي السطور التالية نكشف لكم كافة التفاصيل الخاصة بإستخراج النتائج.

صدور نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه تم البدء في إرسال رسائل نصية لجميع الطلبة بقبولهم الموحد في الأردن، مع فتح الموقع الإلكتروني في غضون دقائق معدودة، حتى يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة النتيجة الخاصة بهم في القبول الموحد، حتى أن عدد الطلبة بغوا تقريبًا نحو 96 ألف و547 طالب وطالبة، فيما أن الذين قاموا بدفع الرسوم المعنية نحو 65 ألف و726 طالب، ناهيك عن إمكانية الإطلاع على النتائج عبر بوابة تنسيق القبول الموحد، وفقًا لما نوضحه لكم في الفقرة التالية.

كيف استعلم عن نتائج القبول الموحد بالأردن

وتأتي هنا خطوات الإستعلام عن نتائج القبول الموحد في الأردن ومعرفة الكلية التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وذلك بإتباع الأتي:-

يُرجى الذهاب إلى موقع بوابة التنسيق الموحد.

مع إدخال بيانات الطالب للدخول إلى صفحة القبول الموحد.

وعليك إدخال الرقم السري ورقم الجلوس فيما بعد.

النقر على أيقونة “بحث”.

وعندها تظهر أمامك تفاصيل النتائج الخاصة بالقبول الموحد في الأردن.