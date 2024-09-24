ظهور نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024

كشفت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، عن ظهور نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025 داخل كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى أن الوحدة المعنية قامت بالفعل بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة التي تتضمن نتائج الترشيح الخاصة بهم، كما سيتم فتح الموقع الإلكتروني لكي يتم مشاهدة النتائج وكذلك المعدلات التنافسية لكافة الفئات بالنسبة لمرحلة البكالوريوس في غضون دقائق، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج.

ظهور نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية

وأكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، أنه في غضون دقائق معدودة سيتم فتح الموقع الإلكتروني لمشاهدة كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج، ناهيك عن إمكانية طباعة بطاقة الترشيح التي يتم استخراجها عقب معرفة الكلية أو النتيجة التي كانت من نصيب كل طالب وطالبة، مع العلم بأن الوزارة تُسهل كافة الإجراءات الأخرى المعنية بالتقديم إلى الكلية مع بدء العام الدراسي الجديد.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد

وعن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم الإستعلام عن نتائج القبول الموحد في الأدرن، اتباع ما يلي:-

أن تقوم بالذهاب إلى بوابة القبول الموحد.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

مع إدخال بيانات الطالب فيما بعد رقم سري ورقم تسجيلي.

وعندها يتم النقر على أيقونة “بحث”.

الإنتظار فترة من الوقت لحين التحميل.

وعندها سيتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج وإمكانية طباعة الملف بكل سهولة.