الانــ اعــرف نتائج القبول بالجامعات الأردنية 2024/2025 عبر موقع وحدة التنسيق الاردنية admhec.gov.jo

طلاب وطالبات التوجيهي الأردني، نتابع معكم موعد الاعلان عن نتائج القبول بالجامعات الأردنية لجميع الطلاب، حيث يعد هذا الأمر من أهم الأمور التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور، حيث يحدد الآن مستقبل الطلاب من خلال قبولهم في الجامعات المختلفة، وذلك بعد انتظار كبير حيث سجل الطلاب رغباتهم في الالتحاق بالجامعات الأردنية ونحن الآن ننتظر معكم الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج، كما أكدت وزارة التعليم الأردني على الموعد المحدد للإفصاح عن النتائج، نتابع معكم طلابنا الأعزاء كافة التفاصيل من خلال السطور التالية.

موعد إعلان نتائج القبول الموحد 2025 الجامعات الأردنية

ما زالت عملية البحث مستمرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الموعد النهائي للإعلان عن نتائج القبول الموحد لعام 2025 بالجامعات الأردنية، حيث تعد تلك المرحلة من المراحل الهامة في المسيرة الدراسية لدى الطلاب، وبالفعل تم الإعلان رسمياً عن موعد الإفصاح عن النتائج حيث أكدت وزارة التعليم الأردنية عن رفع نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية لهذا العام يوم 25/9/2024.

وقد أكدت الوزارة على حتمية سداد الرسوم، من ناحية أخرى أعلن مجلس التعليم العالي عن رفع نسبة القبول في كليات الطب الأردنية والتي وصلت إلى 90% بينما تم تخفيض 20% للجامعات الخاصة ومن خلال الفقرة التالية يمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول.

خطوات الكشف عن نتائج القبول الموحد الاردن 2025

تسهيلاً وتيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم تم الإفصاح عن رابط خاص للكشف عن نتائج القبول الموحد الأردني، حيث يتمكن الآن طلاب وطالبات التوجيهي الأردني، الدخول إلى نتائج التنسيق الخاصة بهم الكترونيا وذلك من خلال الدخول مباشره الى الرابط الخاص بالنتيجة واتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى موقع نتائج تنسيق القبول الموحد.

بعد ذلك قم بعمل تسجيل الدخول من خلال ادخال البيانات الشخصية المطلوبة من قبل الموقع.

يقوم الطالب بكتابة اسمه ورقم السري الخاص به.

بعد ذلك قم بكتابة الرقم الامتحاني.

وأخيراً قم بالضغط على كلمة بحث.

في حالة ظهور النتيجه تظهر نتيجتك بالتفصيل.