عبر الرسائل النصية.. التعليم العالي يعلن بدء إرسال نتائج القبول الموحد لطلبة البكالوريوس 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء إرسال نتائج القبول الموحد لطلبة البكالوريوس 2024 خلال ساعات قليلة فقط، حيث أكد مدير الوحدة مهند الخطيب مساء اليوم الثلاثاء أن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي ستبدأ قريبًا بإرسال نتائج القبول لطلبة البكالوريوس عبر الرسائل النصية، وسيتم فتح الموقع الإلكتروني للوحدة لعرض النتائج والمعدلات التنافسية.

بدء إرسال نتائج القبول الموحد لطلبة البكالوريوس

أكد مهند الخطيب أنه سيتم إرسال نتائج القبول الموحد ملفات الطلبة المقبولين إلى الجامعات الرسمية عبر بواباتها الإلكترونية، مما يسمح للطلاب اعتبارًا من صباح الأربعاء بمتابعة الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها لمعرفة مواعيد استكمال إجراءات القبول، وأوضح بعض الأرقام الهامة فينا يخص النتائج وهي كالتالي:

تم قبول 44925 طالبًا وطالبة في مرحلة البكالوريوس، أي بنسبة 68% من إجمالي المتقدمين.

لأول مرة، تم قبول طلاب بتخصص الهندسة المدنية في الجامعة الأردنية بمعدل أقل من 90%. في الطب، بلغ معدل القبول 98.55% في الجامعة الأردنية، وأقل معدل 96.7% في جامعة مؤتة.

معدل القبول في طب الأسنان بالجامعة الأردنية 97.8%، وفي العلوم والتكنولوجيا 97.4%، وفي الجامعة الهاشمية 96.7%.

بلغ معدل الطب في العلوم والتكنولوجيا 98.15%، وفي اليرموك 97.1%، وفي الجامعة الهاشمية 97.7%، وفي جامعة البلقاء التطبيقية 97.05%.

معدل قبول دكتور الصيدلة في الجامعة الأردنية بلغ 96.6%، ومعدل قبول الصيدلة 94.9%.

بلغ معدل قبول الطب للمعيدين في الجامعة الأردنية 99.15%، مع متوسط مواد علمية 98%. أما في جامعة مؤتة، فكان أقل معدل 98.85%، مع معدل مواد علمية 95%.

نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية 2025

أصبح الآن من السهل جدًا على الطلاب الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية، حيث قامت وزارة التعليم العالي بإطلاق الرابط الرسمي، يمكن للطلاب متابعة الخطوات التالية للاطلاع على نتائجهم:

يبدأ الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد.

يقوم الطالب بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني أو رقم الجلوس.

يتم اختيار خانة “نتائج القبول للجامعات”.

يجب إدخال اسم الطالب والرقم السري بالإضافة إلى الرقم الامتحاني.

بعد إدخال جميع البيانات، يضغط الطالب على زر “بحث” لعرض كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج القبول في الجامعات الأردنية.