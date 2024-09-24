“شقاوة ميدو وحلاوة لولو” ثبت الآن تردد قناة وناسة 2024 الجديد بجودة ممتازة وخليهم يستمتعوا بأجمل المغامرات

توفر قناة وناسة العديد من البرامج المتنوعة التي يلتف حولها معظم الأطفال في الوطن العربي لذلك يحرص الآباء على استقبال القناة على الأجهزة خاصة لأنها تعرض العديد من البرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات الطفل منذ أن تم إطلاقها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، أيضا حرصت القناة على توفير محتوى يناسب عقلية الطفل مما جعلتها تكتسب شهرة كبيرة في وقت قصير، وجدير بالذكر أن القناة توفر فرصة ممتعة لتنمية مهارات الأطفال العقلية والفكرية من خلال برامجها، كما تعرض لهم العديد من القيم التربوية التي تسعى إلى غرسها في نفوس الأطفال من خلال الأغاني والأناشيد المتنوعة على شاشتها.

ثبت تردد قناة وناسة نايل سات

حرصت قناة وناسة على أن توفر العديد من البرامج المتنوعة التي تلبي من خلالها احتياجات الأطفال في هذا السن، لذلك يمكن الاستفادة من المعلومات القيمة التي توفرها لأبنائهم على شاشتها من خلال تثبيت القناة بإضافة البيانات التالية:

التردد: 11430.

الاستقطاب: افقي.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الترميز: 27500.

الجودة: sd.

احدث تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن الاستمتاع بكل ما توفره قناة وناسة على شاشتها من خلال بعض الخطوات التي تحرص القناة على أن تكون سهلة للآباء، وبالتالي يمكنه استقبال القناة بسهولة كما ينبغي إضافة بيانات التردد التالية:

التردد: 11270.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: sd.

خطوات تثبيت قناة وناسة على الجهاز

يتم ضبط قناتها وناسة على جميع أجهزة الرسيفر وذلك من خلال بعض الخطوط البسيطة التي يمكن تنفيذها بناءا على نقاط التالية:

الانتقال إلى اعدادات الرسيفر وذلك من خلال استخدام جهاز التحكم عن بعد.

التحديد على تكوين القنوات أو خيار البحث اليدوي.

إضافة بيانات التردد بشكل صحيح.

التحديد على خيار بحث ثم الانتظار حتى تكتمل العملية بنجاح وتظهر القناة أمامك.

الضغط بعد ذلك على حفظ القناة لمتابعتها على مختلف الأقمار بجودة عالية.

بذلك تصبح القناة مثبتة على جهاز الرسيفر ويمكن للمستخدم الخروج حتى يتعرف على أن القناة بالفعل مثبت لديه لمتابعتها بدون تشفير وبجودة عالية طوال اليوم.