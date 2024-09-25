كيفية الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية عند الظهور بالعراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي 2024

تقوم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في دولة العراق، بتوضيح طريقة الاستعانة بموقع منصة مظلتي للتعرف على تفاصيل نتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، لجميع المحافظات بالدولة لذلك سوف نقوم بشرح طريقة الاستعلام على النتيجة لمعرفة الأسماء المقبولة، عند الظهور لدى وزارة العمل العراقية عبر المنصة في العراق.

شروط الحصول على دعم الرعاية الإجتماعية

لم يتم إعلان أسماء دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لدى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بسبب أن الاختيار سوف يقوم على أساس توفير جميع الالتزامات والشروط اللازمة، للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع العملاء العراقيين والعراقيات، لذلك إليكم الشروط:

يشترط أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية العراقية.

كما يشترط توفير دخل لا يتجاوز الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

كذلك يتم الموافقة على طلب دعم الرعاية الاجتماعية عند توفير العمر الذي يبدأ من 18 عام حتى 60 عام لكل الرجال.

النساء متاح لهم التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية من 15 حتى 55 عام للحصول على الدعم.

مسموح للجميع التقديم إذا كان عدد الأسرة كبير ويزيد عن 4 أفراد.

كيفية الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية

التوجه على موقع مظلتي في عموم العراق.

ثم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

بعدها الضغط على زر الأسماء.

ثم بعد ذلك الضغط على المحافظة التابعة في العراق.

بعد ذلك عليكم تحديد الوجبة ثم البحث عن الأسماء المقبولة.

بذلك يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية عند الظهور لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.