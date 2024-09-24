“أرخص هاتف من آيفون”.. هاتف iPhone SE 4 بتصميم أنيق وأداء متفوق بشريحة A18 وشاشة OLED

تستعد شركة أبل لإطلاق هاتف iPhone SE 4 الجديد في الربيع المقبل، والذي يُعد تحديثًا مهمًا في سلسلة هواتف iPhone SE بفضل تصميمه العصري ومواصفاته المتقدمة، حيث يتميز هذا الهاتف بتصميم جديد يعكس أحدث الابتكارات التقنية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يرغبون في أداء قوي وسعر معقول، كما يجمع iPhone SE 4 بين الأداء المتميز والتقنيات الحديثة مع توقعات بتجهيزه بشريحة A18 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، إليكم نظرة على المواصفات الكاملة لهذا الهاتف المرتقب.

مواصفات هاتف iPhone SE 4

يأتي هاتف iPhone SE 4 بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، مما يوفر تجربة عرض رائعة مع ألوان زاهية.

يتميز الهاتف بتصميم حديث بحواف مسطحة، مما يعزز من جمالية الجهاز.

يأتي الهاتف مزودًا بنظام التعرف على الوجه Face ID، ليحل محل مستشعر البصمة التقليدي.

على عكس الطرازات السابقة، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية واحدة بدلاً من الكاميرا المزدوجة الموجودة في iPhone 14.

سيتضمن الهاتف زر الحركة الجديد الذي قدم مع iPhone 15 Pro، ليحل محل مفتاح كتم الصوت التقليدي.

يتم تزويد الهاتف بشريحة A18 القوية، مما يضمن أداءً عاليًا وسلاسة في التشغيل.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

يدعم الهاتف العديد من الميزات الحديثة مثل:

أدوات جديدة لتحسين تجربة الكتابة.

ميزة لتنقية الصور وتحسين جودتها.

إصدارات جديدة من الرموز التعبيرية المتحركة.

أداة لتحرير الصور بشكل مبتكر.

عرض ملخصات الإشعارات بطريقة منظمة.

تحسينات على المساعد الشخصي Siri ليصبح أكثر تفاعلاً وذكاءً.

مميزات هاتف iPhone SE 4

يتميز الهاتف بتصميم مشابه لجهاز iPhone 14، مع شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة التي توفر تجربة عرض مذهلة بألوان زاهية.

يحتوي على كاميرا واحدة فقط، مما يجعله سهل الاستخدام وبسيط في تصميمه.

يتضمن زر الحركة الجديد القابل للتخصيص، ليحل محل مفتاح كتم الصوت التقليدي ويضيف سهولة في الوصول إلى وظائف متعددة.

سعر هاتف iPhone SE 4

من المتوقع أن يُطرح هاتف iPhone SE 4 بسعر 499 دولارًا.